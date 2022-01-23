В Белом доме выразили беспокойство по поводу заявлений Британии о планах России по Украине

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн выразила обеспокоенность заявлениями МИД Великобритании о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство.

«Такой заговор вызывает глубокую обеспокоенность», — процитировал корреспондент американской газеты Politico Алекс Уорд в своём Twitter-аккаунте заявление Хорн. В тексте отмечается, что украинский народ имеет суверенное право определять своё будущее. «Мы поддерживаем наших демократически избранных партнёров в Украине», — заключается в заявлении. NSC Spox @emilyhorne46 on UK statement re Russian plan to install pro-Kremlin Ukraine leader: “This kind of plotting is deeply concerning. The Ukrainian people have the sovereign right to determine their own future, & we stand with our democratically-elected partners in Ukraine.” — Alex Ward (@alexbward) January 22, 2022 Ранее МИД Великобритании опубликовал бездоказательное заявление о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, которое якобы может возглавить экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. В МИД России назвали заявление Британии касательно власти на Украине дезинформацией