В Белом доме выразили беспокойство по поводу заявлений Британии о планах России по Украине
«Такой заговор вызывает глубокую обеспокоенность», — процитировал корреспондент американской газеты Politico Алекс Уорд в своём Twitter-аккаунте заявление Хорн.
В тексте отмечается, что украинский народ имеет суверенное право определять своё будущее.
«Мы поддерживаем наших демократически избранных партнёров в Украине», — заключается в заявлении.
NSC Spox @emilyhorne46 on UK statement re Russian plan to install pro-Kremlin Ukraine leader: “This kind of plotting is deeply concerning. The Ukrainian people have the sovereign right to determine their own future, & we stand with our democratically-elected partners in Ukraine.”— Alex Ward (@alexbward) January 22, 2022
Ранее МИД Великобритании опубликовал бездоказательное заявление о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, которое якобы может возглавить экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
В МИД России назвали заявление Британии касательно власти на Украине дезинформацией