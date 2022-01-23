Экс-депутат Рады Мураев связал заявление МИД Британии с желанием закрыть телеканал «Наш»
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«Мне трудно переварить эту глупость и чушь. Может быть, кто-то хочет закрыть ещё один независимый телеканал», — заявил он газете The Telegraph.
По словам Мураева, как человеку, «которому запрещён въезд в Россию из-за угрозы национальной безопасности и активы отца которого были заморожены в России», ему «трудно комментировать» заявление МИД Британии.
Ранее МИД Великобритании опубликовал бездоказательное заявление о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, которое якобы может возглавить экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.