Посольство России заявило, что Лондон находится на «обочине дипломатических процессов»
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«Оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, Лондон видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений», — цитирует ТАСС представителя российского диппредставительства.
Ранее МИД Великобритании опубликовал заявление о том, что власти России якобы намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство.
В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.