Посольство России заявило, что Лондон находится на «обочине дипломатических процессов»

Заявления британских властей относительно якобы политики России в отношении Украины обусловлены тем фактом, что Великобритания оказалась на «обочине реальных дипломатических процессов». Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне.

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«Оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, Лондон видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений», — цитирует ТАСС представителя российского диппредставительства. Ранее МИД Великобритании опубликовал заявление о том, что власти России якобы намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.