В МИД России не исключили провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине

В МИД России не исключают провокаций от Киева и Вашингтона перед Олимпиадой в Пекине, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила о материале агентства Bloomberg «со ссылкой на дипломата в Китае», согласно которому глава КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник.

«Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg... Ждём провокаций от США и ведомого ими киевского режима — как информационных, так, нельзя исключать, и военных», — написала она в своём Telegram-канале.

В Госдепартаменте США ранее опубликовали материал о якобы российской дезинформации о ситуации вокруг Украины.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, данный документ содержит «пассажи просто нечеловеческой лжи».