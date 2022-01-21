Захарова назвала ложью текст Госдепа о «российской дезинформации» по ситуации на Украине

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Материал Госдепа США о якобы российской дезинформации по ситуации вокруг Украины содержит «пассажи просто нечеловеческой лжи», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала ложью текст Госдепа о «российской дезинформации» по ситуации на Украине
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

«Госдепартамент выпустил материал о якобы имеющей место российской дезинформации по Украине. Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости. Ну, например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооружённых сил на российской территории является передислокацией российских вооружённых сил на российской территории. Это шедевр», — написала Захарова в Telegram.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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