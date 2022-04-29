МИД Швеции: страна ещё не приняла решения о вступлении в НАТО
- AP
Заявление министра приводит ТАСС.
«В Швеции решение о присоединении к НАТО ещё не принято. Обсуждение этого вопроса в парламенте пока продолжается, и процесс присоединения к блоку у нас отличается от финского», — сказала Линде.
Глава МИД также отметила, что предварительная работа по вопросу вступления в альянс завершится до 13 мая.
Линде добавила, что «решение Финляндии присоединиться к блоку сильно повлияло на шведскую» позицию по этому вопросу.
Ранее власти Швеции выступили против проведения референдума по членству в НАТО.