МИД Швеции: страна ещё не приняла решения о вступлении в НАТО

Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила в эфире финского телеканала MTV, что Швеция пока не приняла решения относительно вступления в НАТО.

Заявление министра приводит ТАСС.

«В Швеции решение о присоединении к НАТО ещё не принято. Обсуждение этого вопроса в парламенте пока продолжается, и процесс присоединения к блоку у нас отличается от финского», — сказала Линде.

Глава МИД также отметила, что предварительная работа по вопросу вступления в альянс завершится до 13 мая.

Линде добавила, что «решение Финляндии присоединиться к блоку сильно повлияло на шведскую» позицию по этому вопросу.

Ранее власти Швеции выступили против проведения референдума по членству в НАТО.