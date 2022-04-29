МИД Швеции: страна ещё не приняла решения о вступлении в НАТО

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Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила в эфире финского телеканала MTV, что Швеция пока не приняла решения относительно вступления в НАТО.
МИД Швеции: страна ещё не приняла решения о вступлении в НАТО
  • AP

Заявление министра приводит ТАСС. 

«В Швеции решение о присоединении к НАТО ещё не принято. Обсуждение этого вопроса в парламенте пока продолжается, и процесс присоединения к блоку у нас отличается от финского», — сказала Линде. 

Глава МИД также отметила, что предварительная работа по вопросу вступления в альянс завершится до 13 мая. 

Линде добавила, что «решение Финляндии присоединиться к блоку сильно повлияло на шведскую» позицию по этому вопросу.

Ранее власти Швеции выступили против проведения референдума по членству в НАТО.

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