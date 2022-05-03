Президент Хорватии пригрозил наложить вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО
- AP
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Так он ответил на вопрос журналистов о возможности вступления указанных стран в состав Североатлантического альянса.
«Вопрос возник как дождь весной, никто не ожидал... На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне», — цитирует Милановича РИА Новости.
Отмечается, что данная позиция Милановича связана с ситуацией в Боснии и Герцеговине. Хорватский президент призвал официальный Загреб добиться изменения избирательного законодательства БиГ в пользу местных хорватов и потребовал от депутатов парламента до того момента не поддерживать расширение НАТО на две скандинавские страны.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.
В Кремле заявили, что альянс НАТО является инструментом, заточенным на конфронтацию, его дальнейшее расширение не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.