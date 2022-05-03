Президент Хорватии пригрозил наложить вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО

Короткая ссылка
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО в рамках предстоящего саммита в Мадриде.
Президент Хорватии пригрозил наложить вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО
  • AP
  • © Darko Bandic

Так он ответил на вопрос журналистов о возможности вступления указанных стран в состав Североатлантического альянса.

«Вопрос возник как дождь весной, никто не ожидал... На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне», — цитирует Милановича РИА Новости.

Отмечается, что данная позиция Милановича связана с ситуацией в Боснии и Герцеговине. Хорватский президент призвал официальный Загреб добиться изменения избирательного законодательства БиГ в пользу местных хорватов и потребовал от депутатов парламента до того момента не поддерживать расширение НАТО на две скандинавские страны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

В Кремле заявили, что альянс НАТО является инструментом, заточенным на конфронтацию, его дальнейшее расширение не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить