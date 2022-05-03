Президент Хорватии пригрозил наложить вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО в рамках предстоящего саммита в Мадриде.

Так он ответил на вопрос журналистов о возможности вступления указанных стран в состав Североатлантического альянса.

«Вопрос возник как дождь весной, никто не ожидал... На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне», — цитирует Милановича РИА Новости.

Отмечается, что данная позиция Милановича связана с ситуацией в Боснии и Герцеговине. Хорватский президент призвал официальный Загреб добиться изменения избирательного законодательства БиГ в пользу местных хорватов и потребовал от депутатов парламента до того момента не поддерживать расширение НАТО на две скандинавские страны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

В Кремле заявили, что альянс НАТО является инструментом, заточенным на конфронтацию, его дальнейшее расширение не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.