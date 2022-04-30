Ниинистё признаёт, что вступление Финляндии в НАТО приведёт к появлению новых баз России

Президент Финляндии Саули Ниинистё осознаёт, что вступление страны в НАТО повлечёт последствия в виде усиления своих границ. Свою точку зрения на этот счёт он высказал в интервью Ilta-Sanomat.

Президенту задали вопрос, как он относится к предупреждениям Москвы о последствиях расширения НАТО на восток за счёт Финляндии. В частности, журналист напомнил о словах зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева, который заявил, что России придётся укреплять границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«Это достаточно последовательное продолжение того, что мы слышали много лет назад, в том числе и от президента Путина», — сказал Ниинистё.

При таком развитии событий Финляндия увидит, что Россия, возможно, «будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружения в этом районе».

Он также допустил, что Россия начнёт наращивать военное присутствие в Балтийском регионе.

Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

В Кремле заявили, что альянс НАТО является инструментом, заточенным на конфронтацию, его дальнейшее расширение не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.