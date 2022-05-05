Италия поставит Украине установки по нейтрализации огневых точек

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что итальянская сторона поставит Украине установки по нейтрализации огневых точек.

Об этом он заявил во время выступления на совместном заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента.

«На основании закона и развития ситуации Италия продолжит оказывать поддержку Украине в её оборонительных целях от России, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек»», — приводит его слова агентство ANSA.

Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что финская сторона поставит Украине четвёртый пакет дополнительной военной помощи.