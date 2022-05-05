Италия поставит Украине установки по нейтрализации огневых точек

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Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что итальянская сторона поставит Украине установки по нейтрализации огневых точек.
Италия поставит Украине установки по нейтрализации огневых точек
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Об этом он заявил во время выступления на совместном заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента.

«На основании закона и развития ситуации Италия продолжит оказывать поддержку Украине в её оборонительных целях от России, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек»», — приводит его слова агентство ANSA.

Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что финская сторона поставит Украине четвёртый пакет дополнительной военной помощи.

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