«Продолжают накачивать»: Шойгу пообещал уничтожать прибывающий на Украину транспорт НАТО с оружием

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для украинских войск будут рассматриваться российской стороной как законная цель для поражения. Министр подчеркнул, что США и их союзники по НАТО «продолжают накачивать Украину оружием». Шойгу также отметил, что российские военнослужащие и далее будут выполнять все задачи спецоперации на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут рассматриваться российской стороной как законная цель для поражения.

В ходе селекторного совещания министр подчеркнул, что США и их союзники по НАТО «продолжают накачивать Украину оружием».

«Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — заявил Шойгу.

Министр отметил, что в ходе спецоперации российские военнослужащие проявляют мужество и отвагу и с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивая безопасность населения Донбасса.

«Российские вооружённые силы продолжат выполнять все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим», — заявил глава оборонного ведомства.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в конце апреля также отмечал, что находящееся на Украине западное вооружение является законной целью для ВС России.

«Как только вооружение иностранное оказывается на территории Украины, это законная цель для нашей специальной военной операции», — сказал министр.

Кроме того, в интервью агентству «Синьхуа» глава МИД заметил, что Вашингтон и НАТО должны прекратить передавать оружие и боеприпасы Киеву, если они действительно хотят урегулирования украинского кризиса.

Министр заявил, что жители Украины нуждаются не в переносных зенитных ракетных комплексах Stinger и противотанковых ракетах Javelin, а в решении неотложных гуманитарных вопросов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что западные страны должны стимулировать переговоры, а не наращивать поставки вооружений.

«Мне кажется, они как будто закусив удила соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину, а одновременно говорят, что они за мир и что нужно заканчивать боевые действия. Не получается. Нелогично, я бы сказала, противоречиво», — заявила она в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия 1».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что тенденция на накачивание тяжёлыми вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента и провоцирует нестабильность.

13 апреля замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружия на $1,65 млрд. Он обратил внимание, что с начала специальной военной операции размеры западной военной помощи Украине увеличились.

«Все эти люди хорошо вооружены благодаря тому, что последние восемь лет государства — члены НАТО активно поставляли на Украину оружие, боеприпасы, военную технику. За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму $1,65 млрд, предоставив сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатомётов и других видов оружия», — приводит его слова РИА Новости.

Замглавы МИД подчеркнул, что Киев не контролирует ни эти поставки, ни действия украинских боевиков, в связи с чем это оружие может оказаться на чёрном рынке других стран.

Как отмечал американский телеканал CNN, власти США зачастую не могут отследить, куда именно попадает отправленное на Украину оружие.

«У нас есть достоверная информация на короткое время. Но когда оно попадает в туман конфликта, у нас её практически нет. Оно падает в большую чёрную дыру, и через короткий промежуток времени вы не имеете почти никакого представления, где оно», — сказал один из источников телеканала, знакомый с разведданными США.

В материале отмечается, что в отдалённой перспективе часть этого оружия может оказаться в руках других военных и членов боевых формирований, вооружать которых США не собирались.

21 февраля в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин заявил, что Запад настойчиво осуществляет военную накачку киевского режима.

«Только США начиная с 2014 года направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучение специалистов. В последние месяцы западное оружие идёт на Украину просто беспрерывным потоком — демонстративно, на глазах у всего мира», — подчеркнул он.