Шойгу: прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием для противника будет уничтожаться
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Шойгу подчеркнул в ходе совещания, что США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.
«Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — заявил он.
Ранее в МИД России заявили, что за полтора месяца США поставили Украине оружие на $1,65 млрд.
Директор департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Пётр Ильичёв отметил, что западные вооружения, оказавшиеся на Украине, являются законной целью для российских военных.