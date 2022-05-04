Шойгу: прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием для противника будет уничтожаться

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.

Шойгу подчеркнул в ходе совещания, что США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.

«Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — заявил он.

Ранее в МИД России заявили, что за полтора месяца США поставили Украине оружие на $1,65 млрд.

Директор департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Пётр Ильичёв отметил, что западные вооружения, оказавшиеся на Украине, являются законной целью для российских военных.