Шойгу: прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием для противника будет уничтожаться

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
Шойгу: прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием для противника будет уничтожаться
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Шойгу подчеркнул в ходе совещания, что США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.

«Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — заявил он.

Ранее в МИД России заявили, что за полтора месяца США поставили Украине оружие на $1,65 млрд.

Директор департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Пётр Ильичёв отметил, что западные вооружения, оказавшиеся на Украине, являются законной целью для российских военных.

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