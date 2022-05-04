«Разжигают ненависть»: в Венгрии обвинили Украину в «лживых наветах» из-за слов главы СНБО

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Роман Шимаев
Посольство Венгрии на Украине выразило возмущение в связи со словами секретаря СНБО Алексея Данилова, обвинившего Будапешт в планах захвата части украинской территории. Венгерские дипломаты назвали подобные утверждения «необоснованными» и «ложными», подчеркнув, что они «разжигают ненависть» против Венгрии в украинском обществе. В посольстве Венгрии потребовали объяснений от «компетентных руководителей Украины».
«Разжигают ненависть»: в Венгрии обвинили Украину в «лживых наветах» из-за слов главы СНБО
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  • 04 мая 2022

    Оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены 6 тяговых электроподстанций у железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке в Донбассе поставлялись вооружение и боеприпасы производства США и европейских стран, сообщает Минобороны РФ.

  • В Киеве просят одно, потом отказываются, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перспективы переговоров с Украиной.

    По её словам, в этой связи не надо ориентироваться на заявления киевского режима.

  • По предварительным данным, в результате обстрела со стороны ВФУ нефтебазы в Макеевке один человек погиб и двое получили ранения, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

  • Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьёв LIVE», что украинские военные обстреляли район нефтебазы в городе Макеевке Донецкой Народной Республики.

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила подготовку Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций.

    «Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — сказала она в эфире радио Sputnik.

  • Как американские производители оружия зарабатывают на Украине.

  • Норвежская нефтегазовая группа Equinor потеряла свыше $1 млрд после ухода с российского рынка.

    «28 февраля Equinor объявила о своём решении прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из совместных предприятий. В этом квартале мы признали чистое обесценение активов в России в размере $1,08 млрд», — приводит текст сообщения РИА Новости.

  • Средствам массовой информации Запада запрещают брать интервью у представителей российской власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. По её словам, подобные инциденты наблюдались при запросе журналистов из Германии и Испании.

    «Мы подготовили интервью, ответы на вопросы одного их крупнейших испанских агентств, и они дали заднюю», — пояснила она.

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что блок НАТО готовил Украину к нападению на Россию, но решения, принятые Владимиром Путиным по старту спецоперации, предотвратили его.

  • Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба в ходе встречи обсудили санкции против России, а также договорились продолжать взаимодействие по политике в отношении РФ.

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