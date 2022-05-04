«Разжигают ненависть»: в Венгрии обвинили Украину в «лживых наветах» из-за слов главы СНБО

Посольство Венгрии на Украине выразило возмущение в связи со словами секретаря СНБО Алексея Данилова, обвинившего Будапешт в планах захвата части украинской территории. Венгерские дипломаты назвали подобные утверждения «необоснованными» и «ложными», подчеркнув, что они «разжигают ненависть» против Венгрии в украинском обществе. В посольстве Венгрии потребовали объяснений от «компетентных руководителей Украины».

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