Эпатаж и провокации: как Киев пытается принудить Берлин к поставкам тяжёлого вооружения и увеличению финансовой помощи

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера Олафа Шольца за нежелание оперативно принимать решение по поставке Киеву тяжёлых вооружений. Доводы в пользу того, что Германия рискует быть втянутой в конфликт из-за предоставления такой военной помощи, он назвал «полной чушью». Мельник также обвинил Берлин в недостаточном, на его взгляд, финансировании Украины, сравнив расходы на нужды граждан самой ФРГ и украинцев. Олаф Шольц, в свою очередь, заявлял, что решения по украинскому направлению он принимает только в согласовании с союзниками и к поспешности относится «с подозрением». Эксперты объясняют провокационную риторику и самоуверенное поведение украинского посла тем, что киевские власти ощущают поддержку США. А Вашингтон, по мнению аналитиков, крайне заинтересован в том, чтобы так или иначе втянуть Германию в конфликт.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Bild am Sonntag раскритиковал канцлера республики Олафа Шольца за нерешительность в вопросе поставок Киеву тяжёлого вооружения.

«Это показывает инертность немецкой политики. Олаф Шольц, вероятно, поступает, как Ангела Меркель: сначала подождать и посмотреть, а когда-нибудь потом принять решение или не принять… Политика твёрдой руки канула в историю», — заявил Мельник.

По его мнению, федеральному канцлеру не хватает «фантазии и мужества», тогда как многим жителям Германии якобы хотелось бы видеть энергичного лидера. Украинский посол также назвал все опасения немецкого руководства о втягивании страны в военный конфликт из-за военных поставок «полной чушью».

«Немецкое правительство очень хорошо умеет находить отговорки и давать абсурдные обоснования своему бездействию… Победа России на Украине была бы худшим, что могло бы случиться с Германией», — отметил дипломат.

Неудовлетворительным, на его взгляд, стало и решение Берлина передать Киеву зенитные самоходные установки Gepard. По его словам, к ним фактически нет боеприпасов, да и сами установки уже устарели, тогда как Украине нужно самое современное оружие. В частности, Киев интересуют танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Marder.

Помимо этого, Андрей Мельник заявил, что не считает достаточными те суммы, которые немецкие власти выделяют в качестве финансовой помощи республике. На нужды своих граждан Берлин тратит гораздо более внушительные средства, отметил он.

«Один миллиард евро в качестве помощи Украине — это звучит как очень много. Однако я хотел бы отметить, что пакет помощи немцам, только что принятый федеральным правительством, составляет €15 млрд», — сказал посол.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

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При этом глава дипмиссии отметил, что не считает свои претензии излишними и не боится, что своими высказываниями может оттолкнуть от себя канцлера и его министров, так как, по его оценке, сегодня ситуация такова, что приходится стучать «кулаком по столу».

Опасная поспешность

Между тем сам Олаф Шольц не считает выбранную им тактику ошибочной. Он отметил, что все вопросы по поставке оружия Украине координируются с союзниками.

«Я принимаю решения быстро и в согласовании с нашими союзниками. К поспешным действиям и к единоличным действиям Германии я отношусь с подозрением», — пояснил он в интервью той же Bild am Sonntag.

В то же время, как отметило издание, больше половины немцев недовольны работой канцлера. Согласно опросу, проведённому 29 апреля социологическим агентством INSA для газеты, такого мнения придерживаются 54% респондентов, тогда как только 32% одобряют действия Шольца.

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Однако общественное мнение не оказывает на Шольца большого влияния в вопросе принятия решений.

«Опросы следует принимать во внимание, но не стоит ставить свои действия в зависимость от них, особенно в вопросах войны и мира. Это было бы крайне опасно», — сказал он в беседе с Bild am Sonntag.

Между тем не все в политических кругах Германии поддерживают оказываемую Берлином помощь Киеву. Так, лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла не считает, что ФРГ должна финансово или оружием помогать Украине.

«Федеративная Республика Германия нуждается в самом современном оружии для национальной обороны и не может без него обойтись», — сказал он в интервью агентству DPA.

Он также отверг требования Андрея Мельника увеличить объём финансирования Украины, так как, по его словам, сами немцы из-за текущих политических событий нуждаются в помощи.

«Мы вообще ничего не должны Украине в плане военных материалов или помощи. У нас нет союзнических обязательств, и мы не должны позволять толкать себя к такому союзу», — подчеркнул Хрупалла.

Мнение о том, что Германии не следует поставлять Украине тяжёлое вооружение, 28 апреля на заседании в бундестаге высказал и лидер фракции «Левых» Дитмар Барч. По его мнению, поставки увеличат риск ядерной эскалации и вряд ли положат конец военным действиям.

Такая позиция обрела сторонников среди жителей Германии. Так, жители немецкого города Аренсбург (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) 1 мая освистали и назвали «подстрекательницей войны» главу МИД Анналену Бербок, которая в ходе выступления там высказалась за поставки Украине тяжёлого вооружения.

Между тем петиция немецких деятелей культуры и искусства с призывом к Шольцу не поставлять это вооружение Киеву, размещённая на портале Change.org 29 апреля, на момент написания статьи уже набрала более 160 тыс. подписей.

Соблюдая баланс

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что Олаф Шольц сегодня подвергается массированному давлению не только со стороны своих коллег и украинских госдеятелей, но и со стороны США.

«Американские партнёры подталкивают канцлера к этому шагу, так как хотят связать Германию прочно с этим конфликтом и сделать её одним из опосредованных участников военных действий, чтобы у немцев уже не было пути назад. И то, что Шольц не может однозначно отмести эти поставки, закрыв вопрос раз и навсегда, показывает, что в определённой степени германская внешняя и внутренняя политика не является суверенной», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Несмотря на это, канцлер всё же пытается лавировать между общезападным антироссийским курсом и собственным политическим пониманием того, куда должна двигаться Германия, отметил в разговоре с RT доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви.

«В целом не такой уж и большой у Шольца выбор, поэтому он вынужден действовать осторожно, не пересекая для себя какие-то разумные красные линии. В первую очередь он предпринимает аккуратные действия, а после пытается завернуть их в красивую обложку помощи Украине, пусть сами действия носят довольно скромный характер», — пояснил аналитик.

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Однако в Киеве сегодня отказываются принимать какое-либо иное участие западного сообщества, кроме безоговорочной поддержки, подчеркнул в интервью RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

«Украинские власти понимают, что за их спиной стоят США, и позволяют себе давить на Германию и Евросоюз в целом. При этом как государство Украина из себя уже ничего не представляет, да и раньше была довольно условна. Она и в СССР жила за счёт Союза, вот привычка и осталась», — пояснил он.

Эту точку зрения разделяет и Александр Камкин.

«Очевидно, что проамериканское лобби в Берлине настолько сильно, что даже такое вызывающее поведение господина Мельника не позволяет Берлину поставить это на вид Киеву и одёрнуть его представителя», — добавил аналитик.

Вместе с тем, как прогнозирует Дмитрий Леви, Украина продолжит делать ставку на эмоциональное напряжение, эпатаж и провокации, так как только это позволяет подстёгивать Германию к расширению помощи.

«Как только вопрос уйдёт с первых полос СМИ, острота скандалов уляжется, немцы махнут рукой на всё это и переключатся на обсуждение того, что происходит с инфляцией и экономикой», — считает эксперт.

В любом случае Германия в принятии окончательных решений будет весьма осмотрительна и не станет действовать обособленно от коллективного Запада, уверен Камкин.

«Я думаю, что решения Берлин будет принимать явно не с оглядкой на слова господина Мельника, а с оглядкой на мнение своих партнёров по НАТО и оценивая последствия для себя», — подытожил аналитик.