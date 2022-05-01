Zeit: в Германии около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД Бербок

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Около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок из-за её позиции по ситуации на Украине и поставке тяжёлого вооружения Киеву.

Об этом пишет издание Zeit со ссылкой на полицию.

Как отмечается, во время выступления перед аудиторией в тысячу человек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Бербок поддержала поставки тяжёлого вооружения Киеву.

Демонстранты, выступающие против подобного подхода, попытались прервать выступление министра, включив вой сирены, а также выкрикивая оскорбления в адрес главы ведомства. 

Анналена Бербок заявляла, что Германия поставила Украине большое количество оружия, о котором не упоминалось публично.

Ранее депутаты бундестага приняли заявление с призывом к кабмину ФРГ поставить на Украину тяжёлое вооружение.

Более 50 тыс. человек подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять Украине тяжёлое вооружение.

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