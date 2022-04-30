В ФРГ распространили петицию против поставок Украине тяжёлого оружия

Более 50 тыс. человек подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять Украине тяжёлое вооружение.

«Мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжёлое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно», — приводит РИА Новости текст петиции, размещённой на портале Change.org.

Как отметили авторы петиции, Шольц до последнего времени тщательно обдумывал риски.

Они также призвали канцлера сделать всё для скорейшего достижения прекращения огня.

Ранее депутаты бундестага приняли заявление с призывом к кабмину ФРГ поставить на Украину тяжёлое вооружение.