Бундестаг принял заявление с призывом к кабмину ФРГ поставить на Украину тяжёлое вооружение

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Депутаты бундестага приняли заявление с призывом к правительству ФРГ оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе поставить стране тяжёлое вооружение.
Бундестаг принял заявление с призывом к кабмину ФРГ поставить на Украину тяжёлое вооружение
  • AP

Об этом сообщил вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики.

По его словам, 586 депутатов проголосовали за, 100 — против, ещё семеро воздержались.

«Заявление, таким образом, принято», — приводит его слова РИА Новости. 

В резолюции кабмин в том числе призывают к продолжению поставок вооружений Украине и по возможности к их ускорению. Кроме того, депутаты призвали «расширить поставки тяжёлого вооружения и сложных систем, например, в рамках многоэтапных обменов, не создавая угроз возможностям Германии в обороне».

Ранее в МИД ФРГ заявили, что Германия поставила Украине большое количество оружия, о котором не упоминалось публично.

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