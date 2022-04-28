Шольц: Германия продолжит оказывать военную помощь Украине

Германия продолжит оказывать Украине поддержку вооружениями, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисидой.

«Я благодарен той поддержке, которую продемонстрировал немецкий бундестаг проводимой моим правительством политике. Заявление было разработано правящими партиями и нашло поддержку среди других. Это показывает, что в такие сложные времена можно вести политическую стратегию, которую ходят поддерживать многие другие», — цитирует РИА Новости канцлера.

Шольц отметил, что правительство, таким образом, получило «мандат» от бундестага на продолжение поддержки обороноспособности Украины.

«Я считаю, что очень хорошо, что посылается сигнал в сторону немногих спорящих, что всё будет реализовываться так, как мы это проработали. Мы будем регулярно обновлять оценку ситуации, это обязательно в условиях постоянно меняющейся опасной ситуации на Украине. Но этот курс мы продолжим, мы получим сегодня на это очень сильный мандат в бундестаге», — заявил канцлер ФРГ.

Ранее депутаты бундестага приняли заявление с призывом к кабмину ФРГ поставить на Украину тяжёлое вооружение.