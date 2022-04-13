Кредиты на кредиты: как на Украине просят у Запада финансовую помощь в несколько миллиардов долларов

Финансовое состояние Украины настолько плохо, что сегодня перед ней стоит вопрос о выживании, заявил глава Минфина страны Сергей Марченко. По его словам, если на Западе хотят, чтобы Украина продолжала бороться, ей должны оказать срочную финансовую помощь, так как Киев не может покрыть дефицит своего бюджета. Министр выразил мнение, что страны G7 могли бы перечислить Украине до 10% от тех средств, которые были выделены им Международным валютным фондом на преодоление экономических последствий от коронавируса. Между тем МВФ незадолго до этого перечислил Киеву $1,4 млрд, а Всемирный банк одобрил более $700 млн. С точки зрения экспертов, коллективный Запад не заинтересован в финансовом благополучии Украины и предпочитает поддерживать её в зависимом состоянии от помощи извне, выдавая кредит на кредиты.

Украина по финансовым показателям находится на грани выживания. Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

«Мы испытываем огромный стресс (и находимся. — RT) в тяжелейшем (финансовом. — RT) положении. Сейчас стоит вопрос о выживании нашей страны», — сказал он.

По его словам, мировое сообщество должно оказать Украине срочную прямую финансовую поддержку на десятки миллиардов долларов, чтобы Киев смог покрыть образовавшийся бюджетный дефицит.

«Если вы хотите, чтобы мы продолжали бороться в этой войне, победили в ней… помогите нам», — заявил Марченко.

В марте государственные расходы страны превысили доходы примерно на $2,7 млрд и там ожидают дальнейшего увеличения этого разрыва — до $5—7 млрд в месяц. Как отметил министр, правительство пытается не допустить дальнейшего дефицита бюджета, урезав траты более чем на $6 млрд, однако этого недостаточно. Тем более что с началом спецоперации России, по его словам, около 30% украинских предприятий прекратили свою работу, а 45% — работают не в полную силу, к тому же у страны вдвое сократился экспорт, а импорт упал более чем на две трети.

Сергей Марченко также сообщил, что Киев собрал международную команду юристов для подачи исков против Москвы и ждёт от РФ репараций. Однако приоритетом для властей сейчас является краткосрочное финансирование со стороны партнёров и намерение избежать дефолта и реструктуризации.

«Многие политики советуют нам говорить о реструктуризации, но это не наш путь», — утверждает глава украинского Минфина.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко

globallookpress.com

© Evgen Kotenko / Keystone Press Agency

В связи с этим Марченко выразил мнение, что оптимальным вариантом разрешения ситуации могло бы стать перечисление Киеву 5—10% от средств, которые страны G7 получили от Международного валютного фонда (МВФ) в августе прошлого года в рамках помощи по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса. Речь идёт о сумме около $290 млрд.

«Выделенные средства не были использованы, многие страны просто «припарковали» их. Возможно, это самый простой способ (оказать поддержку. — RT)», — сказал министр.

Он также посетовал, что выделяемая в последнее время гуманитарная и военная помощь Украине передаётся в натуральном выражении, а не денежном эквиваленте, как того бы хотелось Киеву. В частности, примером такой «помощи» он назвал средства в размере $13,6 млрд, которые были одобрены в США.

Денежные потоки

Между тем Исполнительный совет МВФ только 9 марта одобрил предоставление Украине средств в размере $1,4 млрд в рамках ускоренного финансирования (Rapid Financing Instrument — RFI).

«Предоставление средств… поможет удовлетворить неотложные потребности в финансировании платёжного баланса, связанные с воздействием продолжающейся войны, обеспечит необходимую поддержку в краткосрочный период и сыграет роль катализатора финансирования со стороны других партнёров», — поясняется в пресс-релизе МВФ.

Днём ранее Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Украине $723 млн, которые Киев должен будет направить на выплату пенсий, зарплат медикам и социальную поддержку уязвимых групп населения. Однако большую часть этой «помощи» — $489 млн — составляют кредитные средства, которые выделяются по программе «Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации на Украине».

ВБ также готовит для Украины пакет помощи в размере $1,5 млрд на поддержку предоставления населению госуслуг.

Денежные средства, но сугубо на военные нужды, выделяет Киеву и Евросоюз. Так, в последние месяцы Брюссель одобрил несколько пакетов по €500 млн, увеличив свою «поддержку» до €1,5 млрд. В МИД России это рвение назвали перерождением союза в «милитаризованный и агрессивный инструмент внешней экспансии».

Финансовые вливания в Украину делают и отдельные страны. Так, Великобритания 24 марта обещала передать Киеву на военные нужды £25 млн. Дополнительную помощь в размере $100 млн на обеспечение безопасности границ 26 марта посулил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Всего же США с момента прихода к власти президента Джо Байдена предоставили Киеву военную помощь на более чем $2 млрд.

Придётся платить

Стоит отметить, что в Киеве довольно трезво оценивают финансовую поддержку со стороны Запада. Так, глава украинского Минфина Сергей Марченко 30 марта на брифинге констатировал, что объём безвозмездной помощи стране составляет только 5%, или около €360 млн. Несмотря на это, Киев продолжает вести переговоры с западными партнёрами о предоставлении помощи на общую сумму €6 млрд. По данным Министерства финансов Украины, в ближайшем времени кредит на $500 млн должна будет предоставить Канада и Французское агентство развития (€300 млн).

В марте, о том, что Украине придётся в будущем расплачиваться за все предоставляемые средства, заявлял и президент страны Владимир Зеленский на брифинге для иностранных журналистов.

«Сегодня деньги, которые выделяет нам Европа, мир, они все идут на гуманитарную помощь или оружие. Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяется, вы должны понимать, что у этого всего есть счёт. Поэтому, когда будут обсуждаться те суммы, которые нам выделяются, всё это стоило денег, всё это не бесплатное. Есть отдельная помощь от некоторых стран, которые бесплатно нам помогают, а есть (такие, у которых. — RT) оружие сейчас, а счёт — позже», — говорил он.

Уничтоженная украинская БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина) на поле под Волновахой

РИА Новости

© Иван Родионов

Фиксация ручного режима

По мнению экспертов, Запад не стремится оказывать Украине всеобъемлющую помощь, так как ему выгоднее поддерживать её на грани выживания, чтобы использовать в своих интересах.

«Давать ей в долг сейчас смысла нет, потому что расплачиваться она явно не собирается. Основное финансирование идёт исключительно по линии военно-промышленного комплекса. Страны просто сбагривают Украине оружие, за которое она, в принципе, может и не рассчитываться», — пояснил в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

Он отметил, что больше остальных от этой ситуации сейчас выигрывают США, у которых те же европейские страны, избавляясь от устаревшего вооружения, закупают новое. Поэтому поддерживать Украину в полуживом состоянии выгодно Вашингтону и мировому оружейному лобби.

«Деньги, выделяемые международными организациями и отдельными государствами, направлены на поддержание того коматозного состояния, в котором находится Украина. И если раньше Киев заваливали деньгами, чтобы управлять им в ручном режиме, постоянно угрожая потребовать выплаты по долгам, то теперь его просто поддерживают на плаву, но никак не способствуют налаживанию экономической ситуации в стране. Кредиты выдают на кредиты и для затыкания дыр», — добавил аналитик.

В свою очередь, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков обратил внимание на некий парадокс в нынешнем статусе республики на международной арене. По его мнению, она сегодня превратилась в «царька», который, несмотря на всё своё плачевное положение, имеет некоторое влияние на западные элиты.

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«Как бы это ни казалось парадоксальным, но Украина и президент Зеленский из объекта геополитики, геоэкономики превратились в субъект. От мнения Зеленского теперь зависит репутации политиков, организаций, к которым он обращается. То есть произошла такая украинизация европейской и вообще западной политики: отказать Зеленскому, официальному Киеву, в помощи, в политической поддержке — это фактически расписаться в саботаже антироссийской политической кампании глобального Запада», — указал в комментарии RT эксперт.

И украинские власти сейчас активно пользуются своим положением, прося то оружие, то денег, отметил он. При этом, добавил он, украинская экономика уже практически уничтожена и страна существует на внешних подачках, явив миру свою сущность как геополитический проект, который держится, пока его спонсируют.

«Запад выделяет Украине средств ровно столько, сколько требуется для поддержания его жизнеспособности как геополитического копья. Именно поэтому страна скатилась на самое дно экономических рейтингов европейских государств, но, тем не менее, не пришла к дефолту. Инвестиции в неё продолжаются вопреки всем рейтингам», — подчеркнул Скориков.

Эмблема МВФ

AP

© Andrew Harnik

И нынешние киевские власти продолжат брать выделяемые кредиты, всё больше закабаляя страну, так как знают, что не им эти средства отдавать, отметил Александр Дудчак.

«Нынешняя власть довела страну до уничтожения, проводя политику деиндустриализации и депопуляции. И сегодня она находится на финальной стадии этого процесса. Это уже не государство в привычном понимании этого слова. И восстанавливать страну придётся другим людям. Однако неизвестно, как они отнесутся к формируемому сейчас «наследству» и будут ли возвращать все эти кредиты», — резюмировал политолог.