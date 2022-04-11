«Безумная мера в условиях спада»: почему Киев объявил о запрете на импорт товаров из России

Правительство Украины заявило о полном эмбарго на импорт российских товаров. Как отметили в Министерстве экономики страны, теперь «никакая продукция России не сможет быть ввезена» на украинскую территорию. По словам вице-премьера Украины Юлии Свириденко, «такой решительный шаг» Киева может служить примером для его западных партнёров и якобы будет стимулировать их к усилению санкций против России, в том числе введению энергетического эмбарго. По мнению экспертов, Киев принимает «совершенно безумную меру» в условиях резкого экономического спада внутри страны и гуманитарной катастрофы в ущерб своим же гражданам.

Правительство Украины объявило о полном эмбарго на импорт российских товаров. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства экономики страны. Как отметили в ведомстве, отныне «никакая продукция России не сможет быть ввезена» на украинскую территорию.

«Такой решительный шаг Украины может служить примером для наших западных партнёров и будет стимулировать их к усилению санкций против России, в том числе внедрению энергетического эмбарго и изоляции всех российских банков. Именно такие действия станут нашим вкладом в обескровливание экономики России и, таким образом, будут способствовать нашей победе», — приводит пресс-служба ведомства слова первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко.

По оценке украинской стороны, запрет российского импорта будет блокировать ежегодно валютные поступления в РФ в размере $6 млрд.

Ранее Федеральная таможенная служба России сообщала, что в 2021 году объём экспорта из РФ на украинскую территорию составил более $8 млрд (с учётом ЛДНР). По сравнению с 2020 годом наблюдался рост этого показателя почти на $2 млрд. При этом доля Украины в объёме всего российского экспорта составляет менее 2%.

Офис президента Украины

РИА Новости

Как отметил политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT, объявление Киевом полного эмбарго на импорт российских товаров следует расценивать как выполнение одной из задач «по уничтожению Украины».

«Киев продолжает разрушать свою страну. С точки зрения власти, которая заинтересована в развитии своей территории и повышении благосостояния населения, украинское руководство принимает совершенно безумную меру в условиях резкого экономического спада внутри государства», — заявил эксперт в беседе с RT.

Дудчак напомнил, что Россия являлась одним из крупнейших торговых партнёров Украины и поставляла ей в первую очередь нефть и другие минеральные ресурсы, продукцию химической промышленности, транспортные средства, а также продукты и сельхозтовары.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также считает, что запрет на российскую продукцию скажется самым негативным образом на уровне жизни граждан Украины.

«Значительная часть товаров шла из России, как бы ни старались в Киеве разорвать эти связи. А сейчас и без того разрушенная украинская экономика получает ещё один серьёзный удар. И если киевские власти надеются, что их спасёт Европа, у которой сейчас большие проблемы на фоне энергетического кризиса, то вынужден констатировать: никаких поставок от ЕС в нынешних условиях, которые могли бы заменить долю продукции из РФ, не последует», — подчеркнул аналитик в комментарии RT.

Еврокомиссия

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Шаповалов также назвал «смехотворными» призывы Киева к Западу ввести дополнительные санкции против России, в том числе эмбарго на энергоносители из РФ.

«Западные страны уже применили те рестрикции, которые могли, и это скорее ударило по ним самим, чем по России. Их санкционный потенциал практически исчерпан. Кроме того, в Европе уже ясно высказались, что полного эмбарго на российские энергоносители в ближайшее время не последует», — заметил эксперт.

На фоне гуманитарной катастрофы

По словам Александра Дудчака, ставя перед регионами Украины задачу полностью отказаться от российской продукции, Киев думает лишь о своём политическом имидже в глазах Запада, но не о собственных гражданах, оказавшихся по вине националистов в ситуации гуманитарного бедствия.

«По сути, украинские власти в который раз подтверждают, что люди, находящиеся на подконтрольных им территориях, предназначены для заклания и используются исключительно как ресурс в боевых действиях, например, в качестве живого щита. Киев сейчас занимается депопуляцией собственного населения, в том числе и за счёт такого рода эмбарго», — отметил эксперт.

Напомним, Минобороны России не раз выступало с заявлениями о том, что в ряде украинских городов складывается сложнейшая гуманитарная ситуация, которая «продолжает деградировать» по вине киевских властей.

«В отдельных городах, где при полном попустительстве официального Киева орудуют банды националистов и уголовников, она (гуманитарная ситуация. — RT) стала уже катастрофической», — говорилось в сообщении Минобороны от 16 марта по итогам заседания межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По данным МО РФ, к примеру, в Харькове местное население «запугано боевиками националистических формирований», которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости.

«Такие действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — говорится в сообщении штаба, опубликованном Минобороны РФ.

При этом начиная с 2 марта Россия доставила на Украину около 10 тыс. т гуманитарных грузов, в том числе предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов.

По мнению Шаповалова, нынешнее заявление киевских властей об эмбарго направлено исключительно на создание информационного повода.

«Украинские власти хотят подчеркнуть силу той борьбы, которую Киев ведёт против Москвы. Но Украина принимает это решение не из своих экономических интересов или интересов своих граждан, а из-за стремления блеснуть в информационной войне. Это крайне непродуманное решение», — считает аналитик.

По принципу реверса

Однако Киев лукавит, когда говорит о полном эмбарго на российский импорт, считает Владимир Шаповалов. Ведь от реверса российского газа или его транспортировки через свою территорию он не отказывается.

Напомним, с 2015 года Украина отказалась от прямых поставок голубого топлива РФ, отдав предпочтение закупкам с западного направления фактически того же российского газа, но уже с наценкой. При этом Киев использует механизм виртуального реверса — отбирает газ из транзитного потока, идущего из России в Европу, по договорённости с покупателем голубого топлива.

ГТС Украины

AP

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«Украина продолжает закупать российский газ, пусть и втридорога, через европейских посредников. Кроме того, не отказывается от контрактов, заключённых с Россией, по транзиту голубого топлива через свою территорию. Это критическая сфера, от которой Киев зависит от Москвы, поэтому украинские власти тихо продолжают эти экономические связи с Россией и не собираются их сворачивать. Реверсная история является квинтэссенцией киевского лукавства», — заявил эксперт.

По мнению Шаповалова, то же самое может произойти и с поставками многих российских товаров.

«Киев может найти лазейки и перекупать эту продукцию у других стран, но уже по более высоким ценам, хотя по сути она всё равно будет российской», — отметил аналитик.

По словам Александра Дудчака, практика прошлых лет, когда Киев последовательно разрывал свои отношения с Москвой, показывает, что в крайне невыгодном положении оказывается преимущественно Украина, а не Россия.

«Негативный опыт Киева, когда отказ от сотрудничества с РФ во многих областях привёл к обеднению населения, Украину ничему не научил. Сейчас, как и многие годы до этого, речь идёт об исключительно политически мотивированных действиях украинских властей, которые в нынешних условиях просто губительны для страны», — считает эксперт.

Если же говорить о последствиях эмбарго для России, то, как напомнил Дудчак, Украина не относится к числу крупнейших российских торговых партнёров.

«Эмбарго Киева не критично для российской стороны. Она легко сможет перенаправить свои товарные потоки в другие страны, например, Юго-Восточной Азии. Кроме того, за счёт мирового повышения цен на продукцию Россия сможет компенсировать возможные потери за счёт увеличения цен на этот экспорт. Что касается Украины, то для неё новый запрет будет крайне ощутимым, тем более в условиях резкого падения экономики и гуманитарной катастрофы на большой части территории страны», — заключил аналитик.