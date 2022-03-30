«Безудержная санкционная истерия»: Небензя заявил о возможности кризиса исторического масштаба из-за политики Запада

Попытка Запада изолировать Россию ведёт к экономическому кризису исторического масштаба, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, западные страны в «безудержной санкционной истерии» не подумали ни о ком, в том числе о собственных гражданах. Именно в этом заключаются реальные причины, в результате которых продовольственному рынку мира грозит серьёзная турбулентность, заметил дипломат.

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© Michele Ursi