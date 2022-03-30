«Безудержная санкционная истерия»: Небензя заявил о возможности кризиса исторического масштаба из-за политики Запада
- Gettyimages.ru
- © Michele Ursi
-
30 марта 2022
Отношения Москвы и Пекина выдержали новые испытания, возникшие в ходе изменения обстановки в мире, заявил глава МИД КНР Ван И.
По его словам, российско-китайские отношения сохранили правильное направление.
-
Россия и Китай будут вместе двигаться к многополярному, справедливому миропорядку, заявил Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И.
-
Росавиация продлила до 7 апреля режим временного ограничения на полёты в аэропорты юга и центра России. Данная мера была введена 24 февраля.
-
В Европарламенте заявили, что цензура СМИ, в том числе запрет RT и Sputnik, противоречит конституциям стран — членов ЕС. Об этом говорится в обращении к Совету ЕС португальского депутата Сандры Перейры. С документом ознакомился RT.Также по темеВ Европарламенте заявили, что цензура в СМИ противоречит конституциям стран — членов ЕСПортугальский европарламентарий Сандра Перейра выразила сомнение в том, насколько легитимна и обоснованна цензура в сфере средств...
Она привела в пример ст. 37 португальской Конституции, согласно которой каждый имеет право «свободно выражать и раскрывать свои мысли посредством слов, изображений или любыми другими способами, информировать других и самого себя, а также получать информацию беспрепятственно и не сталкиваясь с дискриминацией». Перейра спросила, как совет может прокомментировать правомерность и обоснованность навязывания государствам-членам цензуры в сфере СМИ.
-
Жёсткие санкции против России, вводимые Западом, являются неприемлемыми, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
«Максимально жёсткие санкции могут навредить обеим сторонам и ещё больше осложнить ситуацию, усилить противоречия», — сказал он.
По его словам, санкции со стороны ЕС наносят вред и другим странам, которые не являются сторонами конфликта: «Нельзя руководствоваться методами, вносящими раскол в мире».
-
В китайском городе Туньси начались переговоры министров иностранных дел России и КНР.
-
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости предложил созвать международный трибунал по военным преступлениям украинских националистов. По его словам, радикалов нужно привлечь к ответу за все их преступления против мирных граждан и военнопленных.
-
Украинский снаряд в ходе ночного обстрела Донецка частично разрушил многоэтажный дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
-
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США хотят превратить Европейский союз «в довесок к НАТО», в его «региональный экономический департамент».
-
Украинские войска выпустили ракету из ракетного комплекса «Точка-У» по Луганску, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).