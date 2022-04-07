Глава Евросовета: ЕС готов выделить ещё €500 млн на военное оборудование для Украины
Об этом он написал в своих соцсетях.
«Спасибо Жозепу Боррелю за предложение выделить ещё €500 млн. После быстрого одобрения это увеличит до €1,5 млрд поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины», — цитирует его ТАСС.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американская сторона вместе с партнёрами передала украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов.