«Начало конца монополии доллара»: чем попытки США устроить дефолт в России могут угрожать американской валюте

В Кремле не видят никаких оснований для возникновения реального дефолта в России. На сегодняшний день у Москвы достаточно денег для обслуживания внешнего долга, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тем не менее, по его словам, Запад с помощью блокировки части российских резервов пытается искусственно организовать дефолтную ситуацию. В сложившихся обстоятельствах Минфин уже начал проводить выплаты по госдолгу в рублях. Более того, для выполнения своих обязательств правительство может использовать растущие доходы от экспорта сырья, уверены эксперты. При этом экономисты не исключают, что в результате действий Вашингтона многие страны задумаются о целесообразности хранения своих денег в долларах.

Запад посредством блокировки части резервов Центробанка пытается организовать в России искусственный дефолт. Тем не менее Москва обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания долгов. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация. Но это чисто искусственная дефолтная ситуация. То есть никаких оснований для реального дефолта нет», — подчеркнул представитель Кремля.

С конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние шесть недель против России было введено более 5,3 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. При этом многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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В то же время западные страны заблокировали почти половину золотовалютных резервов (ЗВР) России на общую сумму $300 млрд. На этом фоне крупные рейтинговые агентства и Международный валютный фонд предупредили о риске наступления дефолта в стране.

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Россия сталкивалась с такой ситуацией в 1998 году. Тогда на фоне целого ряда экономических проблем и полного исчерпания резервов Центробанка страна на 90 дней приостановила выполнение своих долговых обязательств.

По данным ЦБ, на момент начала введения санкций в феврале объём золотовалютных резервов России превышал $643 млрд, часть из них была размещена на зарубежных счетах. Общая сумма денежных запасов позволяет полностью покрыть внешний долг страны ($480 млрд на 1 января 2022 года). Вместе с тем частичная блокировка ЗВР страны создаёт технические трудности для погашения задолженности.

В марте Вашингтон всё же решил разморозить часть резервов для получения выплат по долгу, однако сейчас США отменили и это послабление. Как объяснила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, своими действиями американская администрация хочет поставить Россию перед выбором.

«У России нет неограниченных ресурсов — особенно сейчас, учитывая введённые нами разрушительные санкции, — и им придётся выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы, тратить новые доходы или объявить дефолт», — считает Псаки.

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Впрочем, отказ США разморозить заблокированные резервы России можно расценивать как дефолт по обязательствам самих Штатов. Таким мнением в интервью RT поделился председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

«У нас достаточно денег. Позиция Минфина совершенно ясна: хотите получить выплаты процентов или погашение облигаций — получаете разрешение на разморозку части активов, принадлежащих Российской Федерации. Это позиционирование продлится какое-то время. Однако должен сказать, что у нас нет никаких проблем с погашением внешнего долга», — отметил Шувалов в середине марта.

Альтернативные пути

При этом у Москвы есть план действий на случай попыток США организовать в России искусственный дефолт. Об этом ранее заявлял министр финансов Антон Силуанов.

«Мы подготовили запасной вариант, который предполагает уплату наших обязательств в рублях. Такая возможность существует и по еврооблигациям, выпущенным после 2018 года, и в рамках утверждённого в России порядка взаимодействия с недружественными странами», — объяснял Силуанов в разговоре с RT.

6 апреля Минфин сообщил, что не смог расплатиться по евробондам в долларах в связи с отказом иностранного банка-корреспондента выполнять платёжное поручение на сумму $649,2 млн. В результате Министерство финансов впервые провело выплату в российской валюте по официальному курсу ЦБ.

США могут не принять оплату по российскому долгу в рублях, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По её словам, сейчас у американских банков ограничены возможности для проведения соответствующих операций.

«При этом с точки зрения международного права, скорее всего, такая ситуация будет признана суверенным кросс-дефолтом. Это, в свою очередь, может повлечь конфискацию части заблокированных резервов», — предположила собеседница RT.

Впрочем, Москва сегодня получает достаточно высокий объём валютных поступлений от продажи сырья и в случае необходимости может направить эти деньги на погашение внешнего долга. Таким мнением в разговоре с RT поделился заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По мнению эксперта, даже при наступлении дефолта ожидать повторения событий 1998 года в России не стоит. Как пояснил Абрамов, уровень внешних заимствований Москвы сейчас относительно небольшой, поэтому серьёзных последствий для экономики и россиян не возникнет.

«Единственная проблема — России будет сложно вернуться на внешние рынки заимствований, но это больше финансовая сложность. Отмечу, что в 1998 году ситуация отличалась. Тогда Россия объявила дефолт по внутренним долгам, а не внешним. Это было связано с огромным дефицитом бюджета и тем, что власти уже не могли финансировать соцрасходы при низких налогах. То есть у правительства не было другого выбора, кроме как сильно девальвировать рубль. Сейчас валютных поступлений достаточно для предотвращения такой ситуации», — объяснил Абрамов.

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Подрыв доверия

Попытки США организовать в России дефолт свидетельствуют об истерике американского Минфина. Такую точку зрения выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его мнению, подобная реакция Штатов вызвана решением Москвы отказаться от долларов при расчётах за энергоресурсы и перейти на рубли.

«План Вашингтона не удался. «Адские» санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул спикер Госдумы, созданная Вашингтоном ситуация бьёт по самим Штатам и населению страны. При этом антироссийские санкции только подрывают доверие международного сообщества к доллару, уверен Володин.

«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире», — считает парламентарий.

Любопытно, что по итогам 2021 года доля доллара в мировых резервах сократилась до 58,81%. Значение стало самым низким с 1995-го, о чём свидетельствуют данные Международного валютного фонда. Более того, как полагает Александр Абрамов, в долгосрочной перспективе показатель продолжит снижаться.

«Происходящие сейчас события внесут большие изменения в глобализацию. Влияние доллара на мировых рынках будет ослабевать. Многие государства могут снизить долю американской валюты в своих ЗВР, а также сократить вложения в госдолг США. Одновременно ряд стран начнут уменьшать долю расчётов в долларах при международной торговле. Все эти процессы будут постепенными и растянутыми на годы, но тренд на дедолларизацию однозначно наметился», — заключил Абрамов.