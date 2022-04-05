Платёжная репутация: как новая система расчётов за газ с Европой может отразиться на положении российской валюты в мире

На торгах во вторник, 5 марта, курсы доллара и евро умеренно снижаются на Московской бирже. В настоящий момент рубль сумел уже практически полностью отыграть мартовские потери. На этом фоне в Евросоюзе признали, что российская валюта смогла хорошо противостоять санкциям Запада. Во многом стабилизировать ситуацию на финансовом рынке позволили действия Центробанка и правительства РФ. При этом, как ожидают эксперты, дополнительную поддержку нацвалюте может оказать перевод оплаты за поставки российского газа в рубли. По мнению экспертов, инициатива позволит серьёзно увеличить спрос на валюту России среди западных импортёров и укрепить её положение в системе международных расчётов.

Во вторник, 5 апреля, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара снижался на 1,5% — до 82,7 рубля, а курс евро — на 2,3%, до 90,5 рубля.

В настоящий момент нацвалюта уже практически полностью отыграла потери последних полутора месяцев. Так, если ещё в первой половине марта курсы доллара и евро поднимались до рекордных 121 и 132 рублей соответственно, то сегодня значения вернулись к уровням конца зимы.

Напомним, с февраля США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

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Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние шесть недель против России их было введено уже более 5,3 тыс. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и привели к ослаблению нацвалюты. Для стабилизации обстановки власти одобрили комплекс мер.

В частности, Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых и ограничил вывод капитала за рубеж. Одновременно регулятор закрыл доступ иностранцам к биржевой торговле и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. Параллельно правительство России отменило для граждан НДС при покупке золота и обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки.

В целом рубль оказался устойчив к санкционной политике западных стран. Этот факт во вторник признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Российская валюта хорошо противостоит санкциям, рубль показал сильную сопротивляемость. Путин теперь настаивает на том, чтобы ему платили за газ в рублях для поддержания валюты. Посмотрим, что будет», — сказал Боррель в интервью радио COPE.

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С 1 апреля в России заработал новый порядок расчётов при поставках природного газа в недружественные страны. В соответствии с указом президента Владимира Путина, теперь Москва принимает оплату за своё энергосырьё только рублями.

«В ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла», — объяснял ранее глава государства.

Защитный механизм

Для оплаты газа иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, после чего банк на Московской бирже обменяет эти средства на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

Представленная система расчётов позволит в дальнейшем избежать блокировки денежных средств Западом. Об этом RT рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Для европейских покупателей российского газа практически ничего не поменялось, кроме реквизитов платежей. Ранее они перечисляли евро через свои банки, а теперь продолжат это делать, но уже через российский банк. Им даже не надо волноваться о том, где купить рубли. Мы, в свою очередь, застраховали себя от риска несанкционированного изъятия средств за газ. У нас появилась гарантия, что деньги за сырьё точно к нам придут», — пояснил Пикин.

Между тем Запад сегодня активно выступает против инициативы России. Так, страны G7 вместе с Еврокомиссией уже заявили о нежелании выполнять требования Москвы и покупать топливо за рубли. Более того, сейчас страны ЕС обсуждают возможность введения запрета на импорт энергосырья из РФ. В то же время ряд европейских политиков признают, что у государств региона сегодня нет возможности отказаться от российского газа.

«Наша цель — как можно быстрее стать независимыми от поставок энергоресурсов из России. Мы должны предусматривать серьёзные санкции. Но газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше», — приводит ТАСС слова немецкого министра финансов Кристиана Линднера.

Аналогичную позицию также озвучили, например, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, министр экономики Германии Роберт Хабек, канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Единогласное решение не может быть принято, потому что уже есть страна, а именно Венгрия, которая заявила, что наложит на него вето», — заявил Жозеп Боррель.

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Согласно последним оценкам Евростата, в 2020 году в общей структуре импорта газа ЕС на долю российского топлива приходилось примерно 46%. На тот момент активнее всего данный вид сырья у Москвы закупали Польша (55% поставок шли из РФ), Германия (66%), Болгария (75%), Словакия (85%), Эстония (93%), Венгрия (95%), Финляндия (98%), а также Латвия и Чехия (100%).

«Без российского газа Европа очевидно не сможет обойтись. Однако уже сейчас европейцы понимают, что их никто не принуждает платить рублями. Для расчётов за газ им не придётся обходить введённые против нас санкции. То есть все заявления об отказе выполнять требования России носят больше политический характер. По сути, мы просто уточнили реквизиты оплаты, а для этого даже не требовалось согласие ЕС», — объяснил Сергей Пикин.

В пользу рубля

Переход на оплату газа рублями окажет умеренно позитивное влияние на российскую валюту. Таким мнением в беседе с RT поделился аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, за счёт нововведения экспортёры будут продавать уже не 80%, а все 100% своей валютной выручки, что может дополнительно поддержать рубль.

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«Отказаться от этой схемы расчётов могут себе позволить только те европейские страны, которые ранее уже подготовились к прекращению закупок российского сырья. Если тема с оплатой за экспорт газа будет обкатана и не встретит противодействия со стороны зарубежных потребителей, то со временем её можно будет расширить на другие российские экспортные товары», — считает Потавин.

Как предположил в беседе с RT специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, в будущем Россия сможет без проблем перейти на рублёвые расчёты при поставках зерна, подсолнечного масла, металлов и удобрений. Это, в свою очередь, позволит повысить спрос на российскую валюту и укрепить её позиции на международной арене.

«Рубль уже становится более интернациональной валютой наряду с юанем, рупией, песо, риалом и другими валютами, которые обращаются в странах — экспортёрах. Уход от доллара — это уже тренд, к которому постепенно будет присоединяться всё больше стран, что будет делать долю рубля в мировых расчётах все больше», — отметил Вавилов.

При сохранении текущих условий в ближайшее время российская валюта продолжит укрепляться по отношению к американской и европейской. Об этом RT рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По мнению специалиста, такая динамика рубля должна замедлить рост потребительских цен в России.

«В перспективе стоит ожидать возвращение курса доллара в диапазон 70—80 рублей. Это поможет снизить инфляционные риски. Однако стоит отметить, что более серьёзное укрепление рубля приведёт к резкому росту импорта, а это рискует нанести урон по реальному сектору экономики и политике импортозамещения», — заключил Разуваев.