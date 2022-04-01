На газовой тяге: как могут измениться курсы доллара и евро в апреле

На первых торгах апреля курс доллара впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. В ближайший месяц значимую поддержку российской валюте по-прежнему будут оказывать меры Центробанка, считают эксперты. Помимо этого, участники рынка продолжат внимательно следить за санкционной риторикой Запада и оценивать все геополитические риски в связи с событиями на Украине. Кроме того, как полагают специалисты, в пользу укрепления нацвалюты должен сыграть перевод всех расчётов за газ в недружественные страны на рубли. Новый порядок расчётов вступил в силу 1 апреля. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В пятницу, 1 апреля, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 3,4% — до 80,33 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 23 февраля. Курс евро при этом опускался на 0,5%, до 90,4 рубля.

Нацвалюта дорожает уже на протяжении недели после резких колебаний последних двух месяцев. Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние пять недель против России было введено уже более 5,3 тыс. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и привели к ослаблению нацвалюты. Так, в первой половине марта курсы доллара и евро в определённый момент поднимались до рекордных 121 и 132 рублей соответственно.

Для стабилизации обстановки власти одобрили комплекс мер. В частности, Центробанк временно приостановил торги ценными бумагами в России, ограничил вывод капитала за рубеж и закрыл доступ иностранцам к биржевой торговле.

«Видимо, был учтён негативный опыт 2014 года, когда действия иностранных хедж-фондов привели к неконтролируемому ослаблению рубля. Действия ЦБ, конечно, в моменте привели к рассогласованию курса доллара к рублю на бирже и на международном рынке Forex, но со временем ситуация выровнялась», — отметила в разговоре с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Елена Беляева.

Помимо этого, для поддержки рубля правительство России отменило НДС для граждан при покупке золота и обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки. Наряду с этим Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых, а также ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

В частности, до 9 сентября клиенты банков смогут снимать со счетов и вкладов не более $10 тыс. в валюте, а остальные средства — в рублях. Также в течение полугода кредитные организации не будут продавать наличную валюту гражданам. При этом сами россияне по-прежнему могут обменивать доллары и евро на рубли.

«Валюту можно приобрести на Московской бирже, но за покупку долларов, евро или британских фунтов придётся заплатить комиссию в размере 12% от суммы сделки. После этого валюту можно вывести на банковский счёт и, например, открыть валютный вклад. Однако получить валюту на руки пока не получится — снять деньги со счёта можно будет только в рублях», — объяснил RT ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

РИА Новости

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Оперативные меры ЦБ позволили предотвратить ещё большее ослабление российской валюты в марте, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. В настоящее время действия регулятора продолжают играть в пользу укрепления рубля. Между тем в апреле игроки валютного рынка будут внимательно оценивать геополитические риски, отметил эксперт.

«Ключевыми факторами для рубля всё ещё остаются геополитика и конфликт на Украине. Многое будет зависеть от того, какие решения будут приняты в дальнейшем и насколько вводимые санкции действительно смогут изолировать Россию», — предположил собеседник RT.

Топливный стимул

Как подчеркнул Андрей Маслов, за последние несколько дней значимую поддержку нацвалюте оказало предложение Владимира Путина перевести все расчёты за газ с недружественными странами на рубли. Такую инициативу президент озвучил ещё 23 марта, а 31-го числа подписал соответствующий указ. Новый порядок оплаты вступил в силу 1 апреля.

На данный момент многие западные страны отвергают требование Москвы платить за газ рублями. Между тем отказ рассчитываться за топливо в российской валюте приведёт к остановке поставок сырья.

«Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей — со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продаёт, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», — подчеркнул Владимир Путин.

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Сегодня Москва является главным поставщиком природного газа в Европу, и у стран региона нет возможности оперативно заменить российское сырьё. На этом фоне эксперты не исключают, что государства Запада всё же изменят свою позицию.

«Некоторые страны готовы согласиться с требованием России. От изменения валюты расчётов за товар, цена которого привязана к доллару, принципиально ничего не изменится. Государству в этом случае желательно обеспечить относительную стабильность рубля, чтобы покупатели охотнее соглашались на новые условия. Как следствие биржевые игроки оценивают новость позитивно. Если после 1 апреля поставки газа в ЕС не остановятся, то резких колебаний газовых цен и валютных курсов не ожидается», — считает Елена Беляева. Новый порядок расчётов за газ будет оставаться позитивным фактором для нацвалюты в ближайшее время, считает Олег Сыроваткин. По его мнению, в дальнейшем на динамику рубля также будет влиять общая способность российских экспортёров поддерживать стабильность своих поставок за рубеж. При этом специалист не ожидает возвращения курсов доллара и евро к мартовским рекордам.

«Если в апреле поддержка рубля со стороны продаж валюты экспортёрами будет слабеть, то курсы доллара и евро могут вернуться в широкие коридоры — 95—105 и 105—115 рублей соответственно. Если же российским компаниям удастся сохранить физический экспорт энергоносителей и металлов в полном объёме, то курс доллара будет колебаться в диапазоне 80—85 рублей, а курс евро — коридоре 90—95 рублей», — заключил Сыроваткин.