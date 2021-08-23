Резервная помощь: МВФ выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования

Международный валютный фонд (МВФ) распределил между странами — участницами организации около $650 млрд в форме SDR — специальных прав заимствования. Из этого объёма порядка $18 млрд получила Россия. В самом фонде такую инициативу объяснили намерением поддержать глобальную экономику на фоне последствий COVID-19. При этом организация призвала более богатые страны перераспределять SDR в пользу бедных. По словам экспертов, Россия в значительной степени обеспечена финансовыми ресурсами, поэтому может направить права заимствования своим нуждающимся партнёрам.

В понедельник, 23 августа, вступило в силу решение Международного валютного фонда (МВФ) о распределении специальных прав заимствования (SDR) между странами — участницами организации на сумму около $650 млрд. Соответствующее решение в начале месяца утвердил совет управляющих МВФ.

По словам директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, распределение средств станет крупнейшим в истории организации. Предполагается, что инициатива позволит пополнить международные резервы и простимулировать глобальную экономику «во время беспрецедентного кризиса».

«Распределение SDR послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19», — пояснила Георгиева.

Отметим, что специальные права заимствования представляют собой международный расчётный актив, который может быть конвертирован странами — участницами МВФ в резервные валюты. Стоимость SDR ежедневно меняется и привязана к корзине основных валют, которые используют в важнейших торговых и финансовых операциях. Речь идёт о долларе США, евро, юане, японской иене и фунте стерлингов.

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С момента создания SDR (в 1969 году) средства распределялись четыре раза. В последний раз совет управляющих фонда принимал такое решение ещё в 2009 году, на фоне мирового финансового кризиса.

При распределении SDR МВФ предоставляет средства странам пропорционально их долям квот в фонде. Речь идёт о показателе, отражающем относительное положение государства в мировой экономике. Так, например, у США это 17,43%, у Японии — 6,47%, у Китая — 6,4%, у Германии — 5,59%, у Великобритании — 4,23%, а у России — 2,71%.

Средства от Международного валютного фонда государства могут направить в резервы или использовать по своему усмотрению. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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«То есть это не транш, который получает страна в виде денег. Это некая форма средств, которую страны могут покупать, продавать или давать в долг. Государство может конвертировать эти права заимствования — поменять на валюту или получить финансирование от МВФ в рамках обозначенной квоты», — пояснил Деев.

Россия в рамках распределения получила от МВФ доступ к правам заимствования на общую сумму около $18 млрд. Как полагает Артём Деев, Москва, вероятнее всего, обменяет SDR на валюту и направит на пополнение своих резервов. В дальнейшем эти средства можно будет использовать для восстановления экономики страны от последствий коронавируса, считает специалист.

Между тем на сегодняшний день у России нет острой нужды в получении денег от МВФ. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Свою позицию эксперт объяснил высокой макроэкономической устойчивостью России.

«Специальные права заимствований — это по сути кредит, который даётся под очень низкий процент. Конечно, для МВФ очень важно, чтобы кто-то у них взял этот заём, ведь отдавать всё равно придётся с процентами. России, в свою очередь, это сейчас не нужно. Сумма наших золотовалютных резервов составляет около $600 млрд, объём Фонда национального благосостояния — это примерно 13 трлн рублей, а госдолг — всего лишь 17% ВВП. Мы вполне в состоянии существовать за счёт своих ресурсов», — объяснил экономист.

Согласно решению МВФ, около $275 млрд из нового распределения SDR получат развивающиеся страны, в том числе государства с низким уровнем дохода. При этом в самом фонде призывают перераспределять полученные средства от более состоятельных стран в пользу нуждающихся.

«Мы также будем продолжать активно работать с нашими государствами-членами в целях поиска приемлемых путей добровольной передачи SDR от более богатых членов более бедным и уязвимым странам-членам, с тем чтобы помочь им в восстановлении после пандемии и достижении стабильного и устойчивого роста», — заявила Кристалина Георгиева.

Соответствующее решение о перераспределении денег может, в частности, принять и Россия. Об этом в беседе с RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«России одобрили эту эмиссию вместе со всеми, чтобы даже у стран, которым не нужна экстренная финансовая помощь от МВФ, всегда были под рукой средства для оказания помощи тем, кто её попросит. В нашем случае это может быть, например, Белоруссия или иная страна, входящая в Евразийский экономический союз», — пояснила Мильчакова.