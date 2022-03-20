В Пентагоне оценили более чем в $2 млрд объёмы американской военной помощи Украине

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Общий объём военной помощи Украине со стороны США превысил $2 млрд. Об этом в эфире CBS заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
В Пентагоне оценили более чем в $2 млрд объёмы американской военной помощи Украине
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В общей сложности помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Украине, составляет более $2 млрд», — приводит ТАСС его слова.

За последние две недели США предоставили Украине военную технику на сумму более $300 млн, уточнил Остин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил об упрощении таможенных процедур для организации ввоза на территорию государства «грузов для обороны и людей».

16 марта американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд.

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