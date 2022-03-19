На Украине упростили таможенное оформление для ввоза «грузов для обороны»
«Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться на Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, таможенные пошлины — все таможенные платежи», — сказал он в ходе видеообращения.
Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд.
Байден подписал бюджет до конца 2022 года, включающий оказание гуманитарной и военной помощи Украине в размере $13,6 млрд.
По мнению постпреда России при ООН Василия Небензи, поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.