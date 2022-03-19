На Украине упростили таможенное оформление для ввоза «грузов для обороны»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об упрощении таможенных процедур для организации ввоза на территорию государства «грузов для обороны и людей».

«Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться на Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, таможенные пошлины — все таможенные платежи», — сказал он в ходе видеообращения.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд.

Байден подписал бюджет до конца 2022 года, включающий оказание гуманитарной и военной помощи Украине в размере $13,6 млрд.

По мнению постпреда России при ООН Василия Небензи, поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.