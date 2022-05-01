«Нужен длительный конфликт»: как Запад препятствует политическим договорённостям между Россией и Украиной

Страны НАТО прилагают все усилия, чтобы помешать политическому урегулированию кризиса на Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, это делается в том числе посредством отправки Киеву значительных объёмов оружия под предлогом «борьбы со вторжением». Однако на деле Запад намерен воевать с Россией «до последнего украинца», подчеркнул Лавров. По его мнению, судьба этой страны не заботит ни США, ни Евросоюз, поэтому они и подстрекают киевские власти к продолжению противостояния. Между тем многие граждане западных стран не поддерживают курс на накачку Украины оружием. Впрочем, по мнению экспертов, их мнение не интересует истеблишмент, ослеплённый антироссийской истерией. Аналитики отмечают, что Запад, стремясь максимально ослабить РФ, крайне заинтересован в затягивании конфликта.

Западные страны предпринимают все усилия, чтобы не дать Москве и Киеву прийти к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в интервью китайскому агентству «Синьхуа» высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Публично выражая поддержку киевскому режиму, страны НАТО делают всё, чтобы помешать завершению операции путём достижения политических договорённостей. На Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Всё это делается под предлогом «борьбы со вторжением», а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией «до последнего украинца», — сказал глава МИД.

По мнению Лаврова, всё это демонстрирует лицемерие и двойные стандарты западного истеблишмента, которому безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений. Если бы США и ЕС были действительно заинтересованы в урегулировании кризиса, то они бы не поставляли Киеву оружие и боеприпасы, а сосредоточились бы на гуманитарных вопросах, считает он.

С точки зрения министра, достичь договорённостей с Украиной удастся, когда в Киеве начнут руководствоваться интересами украинского народа, а не «советчиков издалека». Однако пока эти переговоры идут непросто, констатировал глава российской дипломатии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

AP

© Russian Foreign Ministry Press Service

Как ранее заметил Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya, причиной пробуксовки российско-украинского диалога стала непоследовательность позиции киевских властей, «их желание каждый раз играть в игры, а также инструкции, которые они получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не ускорять переговорный процесс».

Примечательно, что в пятницу, 29 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о высоких рисках прекращения любых мирных переговоров с Россией.

Стратегия ослабления

Сергей Лавров также выразил уверенность, что Запад заинтересован в поддержании российско-украинского конфликта, так как под этим предлогом можно проводить курс на ослабление РФ.

«В США, Великобритании, Канаде, странах Евросоюза не скрывают цели «удушения» нашей экономики, подрыва её конкурентоспособности, блокирования дальнейшего поступательного развития страны», — заметил министр.

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При этом западных политиков не смущает, что рестрикции, направленные против Москвы, наносят ущерб рядовым гражданам их же стран, а также негативно отражаются на мировой экономике, тогда как РФ постепенно адаптируется к этим ограничениям, констатировал он.

«Ради удовлетворения собственных геополитических амбиций Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира. Иначе чем объяснить безудержный маховик антироссийских санкций, который запустили западники с началом операции и который они не думают останавливать?» — сказал Лавров.

По его мнению, Вашингтон и его сателлиты сегодня слишком увлечены идеей навязать американоцентричную модель мироустройства. «Дошло до того, что западное меньшинство пытается подменить сформированную по итогам Второй мировой войны моноцентричную архитектуру и международное право собственным «порядком, основанным на правилах», — указал министр.

Однако так называемый коллективный Запад не сможет препятствовать естественному ходу истории и дальше решать свои проблемы за счёт других, так как мир сегодня многополярен, полагает дипломат.

«Чем раньше на Западе смирятся с новыми геополитическими реалиями, тем будет лучше для него самого и для всего международного сообщества», — добавил Лавров.

Гражданская позиция

Между тем граждане ряда западных стран, которые проводят антироссийскую политику и намерены продолжать поддерживать Украину оружием, выступают против такого курса, поскольку он несёт риски для них самих. К примеру, в Германии стремительно набирает подписи обращение немецких деятелей культуры и искусства к канцлеру Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлые вооружения на Украину. Его текст изначально был опубликован на сайте журнала EMMA, а затем и на портале Change.org 29 апреля.

«Мы приветствуем тот факт, что вы до сих пор так тщательно обдумывали риски: риск распространения войны внутри Украины, риск её распространения на всю Европу, более того, риск третьей мировой войны. Поэтому мы надеемся, что вы не будете поставлять, ни прямо, ни косвенно, дальнейшие тяжёлые вооружения на Украину. Мы настоятельно призываем вас, напротив, сделать всё возможное, чтобы обеспечить скорейшее прекращение огня и компромисс, который смогут принять обе стороны», — говорится в обращении.

По мнению подписантов, наращивание поставок вооружений может привести к катастрофическим последствиям. Петиция менее чем за сутки набрала свыше 70 тыс. голосов, а на момент публикации материала её подписали около 100 тыс. человек.

Украинский солдат

AP

© Andrew Marienko

Стоит отметить, что канцлер ФРГ, в отличие от германского кабмина, занимает умеренную позицию в отношении поставок тяжёлого вооружения на Украину.

«В этой ситуации необходимы холодная голова и хорошо обдуманные решения, потому что наша страна несёт ответственность за мир и безопасность во всей Европе. Я делаю всё, чтобы предотвратить эскалацию, ведущую к третьей мировой войне. Поэтому я не смотрю на результаты опросов и не позволяю пронзительным крикам сбить меня с толку. Последствия ошибки были бы драматичными», — заявил он 22 апреля в интервью изданию Der Spiegel.

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Против поставок оружия Киеву на днях выступила и вице-премьер Болгарии, лидер входящей в состав правящей коалиции Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова. На брифинге она отметила, что, если правительство всё-таки решит экспортировать оружие и боеприпасы на Украину, её партия покинет политическое объединение. На минувшей неделе на риск для страны от возможных поставок указал и президент Болгарии Румен Радев. По его мнению, это могло бы привести к прямому вовлечению страны в конфликт.

Негативное влияние украинского кризиса на уровень жизни отметили в Великобритании. Согласно результатам опроса, проведённого с 21 по 23 апреля центром изучения общественного мнения Deltapoll по заказу издания Daily Mirror, больше половины британцев в ближайшие месяцы будут испытывать затруднения с оплатой счетов за коммунальные услуги. При этом уже более пяти млн граждан Соединённого Королевства вынуждены выбирать между оплатой отопления и покупкой продуктов питания.

В целом же, по данным международного социологического агентства Ipsos, большинство жителей западных стран считает, что их государства не должны оказывать военную поддержку Украине. Согласно опросу, который Ipsos проводило онлайн с 25 марта по 3 апреля среди жителей 27 стран (в опросе приняли участие 19 тыс. человек в возрасте до 75 лет), 64% респондентов считают, что их правительства не должны поставлять Украине оружие, а 67% — что им не следует выделять средства на военные нужды Киева.

Украинское «болото»

Опрошенные RT эксперты считают, что западный истеблишмент настолько ослеплён антироссийской истерией и желанием нанести как можно больший ущерб Москве, что на мнение собственных граждан фактически не обращает никакого внимания.

«Задача США и их союзников — не выпускать Россию из украинского «болота», создав там второй Афганистан. Цель этого — чтобы Москва потратила множество своих финансовых и военно-политических ресурсов и чтобы это привело к негативным последствиям для неё самой. Ведь на Западе заинтересованы в том числе и в дестабилизации внутренней обстановки в РФ», — пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, Украина нужна коллективному Западу исключительно как инструмент давления на Россию, как форпост и сфера влияния у границ РФ. «В связи с этим там подогревают надежды Киева на то, что однажды Украина станет частью Запада и заживёт хорошо, чтобы украинские власти продолжали проводить конфронтационный курс в отношении России, находясь в заложниках таких фантазий», — отметил аналитик.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Александр Асафов. Он подчеркнул, что поставками оружия Запад поддерживает милитаристские настроения Украины, формируя из неё угрозу и раздражитель для России.

«Это необходимо, чтобы сдерживать Россию в геополитической конкуренции, чтобы она тратила свои ресурсы и не могла, например, развивать нормально трансграничную торговлю. В этой конфигурации Западу не интересна Украина сама по себе, им нужен инструмент для того, чтобы продолжать создавать для России новые угрозы. В этой модели ни Вашингтон, ни Брюссель не заинтересованы ни в каких мирных переговорах. Им нужен длительный конфликт», — заявил Асафов.

Флаги США и стран ЕС

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© Olivier Matthys

Собеседник RT считает, что западные страны готовы жертвовать благосостоянием не только собственных граждан, но и всего мира, ставя его под удар в угоду своим целям.

«Те же европейские политики продолжают действовать против интересов своего общества, по которому антироссийские санкции бьют с не меньшей силой. Ведь в ЕС сейчас стремительно растут цены на энергию, тепло, продукты. Однако евроистеблишмент не может идти против навязанного США русофобского курса, так как в противном случае ограничения уже могут быть введены против него», — пояснил Асафов.

Однако поддержка проамериканского курса и пособничество США в сохранении их позиций мирового гегемона не имеет перспектив, так как сегодня мир многополярен, добавил политолог.

«Все попытки США удержать главенствующую роль рассыпаются, так как невозможно успевать на всех фронтах. Для них сейчас главные противники — Россия и Китай, однако противостояния с двумя этими странами одновременно они не выдержат. Мир ждут новые союзы и налаживание новых связей, поскольку старая архитектура отношений приходит в упадок из-за деструктивных действий США против России», — резюмировал Асафов.