«Используют как пушечное мясо»: США и Украина потратили $11 млн на содержание наёмников американских ЧВК

С начала специальной военной операции России на содержание американских наёмников из частных военных компаний (ЧВК) США и Украина потратили $11 млн. Об этом свидетельствует анализ финансовых данных, проведённый RT совместно с сотрудниками российских ЧВК, военными экспертами и отставными разведчиками ГРУ. Данные указывают, что на территории Украины может находиться примерно 300 наёмников из четырёх американских ЧВК, один день службы которых обходится приблизительно в $180 тыс. При этом эффективность действий иностранных бойцов по найму вызывает вопросы — после столкновения с российской армией их боевой дух упал, отмечают эксперты.

В начале марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что западные страны отправляют в районы боевых действий «контрактников ЧВК». Минобороны уточнило, что на Украину набирают сотрудников трёх американских ЧВК: Academi (бывшая BlackWater), Cubic и Dyn Corporation. Первая специализируется в основном на наземных операциях. Две последние сосредоточены на консультациях, разведке и тренировках.

А в конце марта в соцсетях опубликовали фотографии, доказывающие присутствие на Украине наёмников ещё одной ЧВК — Forward Observations Group (FOG). RT ещё в январе 2022-го писал об их присутствии на Украине.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о наборе добровольцев и формировании «Иностранного легиона» для участия в военных действиях. Был создан специальный сайт, где любой человек — даже без боевого опыта — мог подать заявку.

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Администрация Львова, где создали перевалочный пункт для легионеров, поначалу сообщала о 20 тыс. заявок из разных стран. По статистике этого сайта, его посетили 1359 человек из США. Однако по факту до Украины доехало только около четверти всех желающих. По данным Минобороны РФ на 17 апреля, на Украине действовали 6824 иностранных наемника из 63 государств. Среди них — граждане Литвы, Латвии, Великобритании, США.

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После успешных атак российских войск численность наёмников снизилась и составила 4877 человек. Конашенков уточнял, что 1035 наёмников были убиты, ещё 912 отказались участвовать в боевых действиях и сбежали из страны.

Немалую психологическую роль сыграл российский ракетный удар по Яворовскому полигону подо Львовом, где дислоцировались несколько сотен легионеров. Деморализованные добровольцы из США и Великобритании потом давали панические интервью западной прессе о том, что на Украине им пришлось хуже, чем в Сирии и Ираке.

Путёвка для радикалов

Точное количество американских граждан — сотрудников ЧВК, действующих на Украине, неизвестно. Однако RT удалось установить примерную их численность на основе данных Минобороны и оценок военных экспертов.

На Украине присутствуют «около 1,5 тыс. наёмников... из США, Канады, а также Румынии», сообщило в середине апреля Минобороны РФ. Сколько из этих 1,5 тыс. имеют гражданство США, военное ведомство не уточнило.

Замдиректора Института стран СНГ, специалист по сирийскому конфликту Владимир Евсеев в разговоре с RT оценил количество американских наёмников в «две-три сотни».

Олег Криницын, владелец российской ЧВК «РСБ-Групп», которая охраняет нефтяные танкеры в Сомалийском регионе, также говорит о «сотнях» профессиональных военных из США.

«Американских инструкторов и профессиональных военных, которые действуют на Украине, несколько сотен», — рассказал RT Криницын.

«Нужно понимать, что контингент не постоянный, специалисты ротируются: постоянно то прибывают, то убывают, — говорит офицер ГРУ в отставке Александр С. — Думаю, оценка в три сотни близка к действительности».

RT установил, что на Украине находятся как минимум 84 гражданина США. Из них 14 — наёмники FOG, которые сфотографировались всей группой и выложили снимок в сеть. Ещё о 20 прибывших наёмниках сообщили представители националистического батальона «Азов». Двух англоговорящих инструкторов видно на кадрах репортажа Euronews от 21 февраля; в материале сообщается, что «Грузинский легион» тренируют граждане США и Великобритании.

28 апреля Telegram-канал «Рыбарь» опубликовал поимённый список наёмников в «Иностранном легионе», найденном на компьютере губернатора Николаевской области Виталия Кима. Согласно ему ещё 48 американцев поехали добровольцами в «Грузинский легион».



Сопоставив эти данные с информацией экспертов, RT оценивает размер американского контингента примерно в 300 человек.

Представители американских ЧВК не подтверждают, но и не опровергают своё участие в конфликте. Основатель Academi Эрик Принс заявил в интервью американскому Fox News, что ещё в декабре 2021 года представил президенту США Джо Байдену план, «как остановить Путина». По словам Принса, он предложил отправить на Украину 140 списанных истребителей, которыми управляли бы пилоты-наёмники.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен ушёл от прямого ответа на вопрос об американских наёмниках на Украине. Когда его спросили об этом, он сказал, что Соединённые Штаты «в течение некоторого времени» чётко говорили «американцам, которые, возможно, думают о поездке туда, не ехать». И тут же добавил: если американцы хотят помочь Украине, «есть много способов сделать это».

«Мы регулярно получали данные о присутствии иностранных инструкторов, наёмников и всевозможных военных специалистов (в Донбассе. — RT). Иностранцы, которые сейчас поехали на Украину, — это чаще всего ультраправые экстремисты. Они ищут возможности реализовать свои радикальные идеи и получить военный опыт», — говорит дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Суточные наёмника

В своих оценках зарплат наёмников мы опирались на мнения независимых исследователей и военных экспертов, слова президента Украины Владимира Зеленского и объявления на сайтах по набору военных для работы на украинской территории.

Так, в начале марта на сайте вакансий для сотрудников ЧВК и охранных организаций Silent Professionals появилось объявление о наборе телохранителей, имеющих опыт службы в отрядах специального назначения, для работы на территории Украины. Им предлагался гонорар от $1 тыс. до $2 тыс. в сутки.

Зеленский в начале марта заявил о наборе бывших солдат элитных подразделений для защиты от российских войск, которым обещал зарплату до $60 тыс. в месяц, передавала The Eurasian Times.

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Как подсчитал американский исследователь ЧВК Алекс Кемеров, один рабочий день наёмника из Academi обходится американскому бюджету в $1,2 тыс. Для сравнения, военнослужащий регулярной армии США обходится налогоплательщикам в $150—190 в день.

«Если мы берём Ирак, где велись активные боевые действия и где действовали наёмники из ЧВК типа BlackWater, которые обеспечивали деятельность американских войск, работали на конвоях, защищали дипломатов, то на выезде они получали в сутки порядка $1 тыс.», — рассказал RT владелец ЧВК «РСБ-Групп» Олег Криницын.

Похожие расценки на Украине доступны только бойцам элитных подразделений, обладающим особо ценными навыками.

«Инструктора и на Украине действительно могут до $1 тыс. в день получать, — предполагает Криницын. — Обычным «воякам» же могут платить до $500 в день».

Исходя из этих данных, можно предположить, что цена одного профессионального наёмного военного — $1 тыс. в сутки. Столько могут платить инструктору, оператору беспилотника, разведчику или пожелавшему лично участвовать в боевых действиях спецу с большим боевым опытом, знанием региона и языка. Большинство наёмников может стоить от $300 до $500 в день в зависимости от воинской специальности, навыков и опыта, то есть в среднем $400 в сутки.

Профессиональных инструкторов и «элиты» на Украине меньше трети, предполагает Александр С. из ГРУ. Если предположить, что «повышенную ставку» получают хотя бы 100 военных из 300, то один день военных действий на Украине обходится нанимателям ЧВК приблизительно в $180 тыс. Тогда за 61 день военных действий на их работу могло быть потрачено не менее $10,98 млн.

Скорее всего, эти расходы ложатся целиком на американский бюджет.

«Украина сейчас ничего оплатить не в состоянии. Значит, это или американцы платят либо по открытым, либо по закрытым статьям (бюджета — RT), или международные организации, которые США контролируют, — полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев. — То есть это фактически американские деньги».

Именно США находятся в лидерах по объёмам предоставляемой Украине военной помощи. Как писал RT, с 2014 по 2021 год украинской стороне было перечислено $3,3 млрд.

В связке с ЦРУ

Офицер ГРУ в отставке Александр С. пояснил RT, что сотрудники Dyn Corp и Cubic скорее окажутся операторами беспилотников, специалистами по спутниковой разведке, консультантами или теми, кто обучает украинских пилотов и военнослужащих, чем головорезами с автоматами наперевес.

«С учётом того что эти ЧВК занимаются разведывательной деятельностью, в том числе с применением спутников, можно говорить об их тесной связи с ЦРУ», — отмечает Александр С.

«Правильнее называть их не наёмниками, а иностранными военными специалистами», — уточняет Владимир Евсеев.

Его слова подтверждаются открытыми данными. «Частной» Dyn Corp можно назвать с натяжкой: до 96% её выручки формировалось за счёт оборонных заказов от правительства США. Dyn Corporation вообще началась с того, что обслуживала ВВС США — с 1946 года поставляла своих механиков и техников на авиационные базы. С тех пор главной сферой работы DC была именно авиационная. В 2020 году Dyn Corp была поглощена ещё одним крупным подрядчиком Минобороны США — компанией Amentum.

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Компания Cubic имеет представительства в Грузии и на Украине. Она тренирует сотрудников силовых структур, собирает разведданные и оказывает заказчикам помощь в их анализе.

Корпоративная структура Cubic охватывает не менее десяти юридических лиц в США, Великобритании, Германии и Италии. Головной управляющей организацией Cubic является Cubic Corporation, учреждённая в штате Дэлавэр. Законодательство этого штата затрудняет гражданам других стран получение документов и финансовых сведений об организации, поэтому данных об общей выручке всей группы компаний за 2021 год нет.

Но RT удалось узнать доходы военизированного подразделения Cubic в Великобритании. Согласно последнему актуальному отчёту компании Cubic Defence UK Ltd за 2020 год, годовая выручка лондонского подразделения составила £16 млн.

«Одна из ключевых услуг Cubic — так называемая цифровая разведка, — говорит RT источник в военных кругах, знакомый с работой ЧВК. — Они способны отслеживать через спутники, беспилотники передвижения войск, распознавать военные объекты и технику. Полагаю, что на Украине востребованы те специалисты Cubic, которые работают по этому направлению».

Известно, что перед нападением на Южную Осетию в августе 2008 года её представители обучали грузинских солдат обращаться с современными средствами связи, радиоэлектронной разведки и спутниковой навигации.

Для разведывательных задач большой контингент держать необязательно, а большая часть таких задач вообще может выполняться сотрудниками «по удалёнке» из США, уточняет собеседник RT.

Столкновение с реальностью

Из перечисленных Минобороны ЧВК самую дурную славу имеет Academi из-за участия в наземных операциях и использования незаконных методов ведения войны. Компания печально знаменита в связи с инцидентом с убийствами иракцев в сентябре 2007-го. Тогда сотрудники «Блэкуотер», охранявшие дипломатический конвой Госдепа США, на центральной площади Багдада устроили перестрелку, которая закончилась гибелью 14 и ранением 18 мирных иракцев (среди пострадавших были дети).

Наёмников для наземных операций набирает дочерняя фирма Academi под названием Greystone Limited, зарегистрированная на Барбадосе. Её уже приглашал в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский «навести порядок на востоке Украины».

С большой вероятностью сейчас приоритет отдаётся уже имевшим опыт работы на Украине сотрудникам Academi.

«Вероятнее всего, пригласили в том числе тех «академиков», которые принимали участие в боях за Волноваху в 2015 году», — говорит другой сотрудник ГРУ, ранее работавший по украинскому направлению.

Тогда заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что под Волноваху переброшены до 70 сотрудников Academi, воюющих на стороне Украины.

К списку «головорезов» добавляются и инструкторы из четвёртой ЧВК — Forward Observations Group. По данным британской Morning Star, FOG тренировала членов ультраправой украинской организации «Национальный корпус» в Сумской области Украины с января 2022 года.

FOG — одна из самых малочисленных групп, которая громче всех сообщает о своём присутствии на Украине. FOG представляет собой своеобразное «военное ИП», которое набирает в свои ряды добровольцев из числа других наёмников, а после — распускает.

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В январе на RT вышел большой репортаж о работе FOG на востоке Украины. Свою деятельность они широко транслируют в Instagram* и на YouTube, позируя с оружием в руках и отпуская циничные комментарии.

Анонимный источник из консалтинговой компании в области безопасности описал FOG как «очень аморфную группу», которая делится «более-менее развлекательным контентом», пока «люди, которые действительно вовлечены, приходят, уходят и делают своё дело».

По данным RT, FOG состоит из рейнджеров армии США, спецназовцев, представителей спецподразделения «Дельта» и «морских котиков». «Они пускаются в самые разные ролевые игры в нескольких районах США, многие их встречи проходят в Вегасе. У них много связей в индустрии, а также с действующими военнослужащими», — пояснил источник.

Эффективность таких подразделений ниже, чем ожидали наниматели, говорит замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«На начальном этапе они представляли проблему, — объяснил эксперт. — Самую большую опасность представляло то, что хорошо подготовленные в военном отношении наёмники могли формировать диверсионные группы, которые разрывали коммуникации — нападали на растянутые колонны, например».

Однако потом, продолжает Евсеев, наши колонны получили сопровождение вертолётов и разведки, появилась агентурная сеть на территории Украины.

«Собственная сеть осведомителей позволяет раскрывать перемещения наёмников. Иностранцев достаточно легко вычислять и по внешнему виду, и по речи, — говорит он. — После этого по ним могли наносить удары либо происходили прямые боестолкновения. Поэтому эффективность ЧВК снизилась».

«По мере того как выбивается регулярная армия, роль наёмников возрастает. Но с другой стороны, то, что происходит, например, в Мариуполе, очень сильно снижает их мотивацию. В Мариуполе наёмников фактически используют как пушечное мясо, им это не нравится, и это тоже способствует оттоку, — отмечает Евсеев. — Они думали, что они элита, как в 2014 году, что они приедут, постреляют, как на сафари, получат деньги и уедут. Но такого не случилось».

«Эффективность наёмников, даже американских, довольно низка именно в этих условиях, — заочно солидарен с ним владелец ЧВК «РСБ-Групп» Олег Криницын. — Им мешают языковой барьер, недостаток мотивации, особенности ведения боевых действий. Если они могли в Ираке, условно говоря, заезжать в города на бронеавтомобилях и расстреливать местных жителей, то здесь они столкнулись с подготовленной российской армией, с тяжёлой техникой — и в таких условиях начинают чувствовать себя неуютно».

Мысль о том, что сейчас придут чэвэкашники и изменят вектор войны, — это «ночные фантазии», говорит Криницын.

«Если бы они пришли со своими танками, самолётами и системами ПВО, тогда да, они могли бы создать проблему, — отметил эксперт. — Но пока это обычная живая сила, просто говорящая на другом языке, ничего особенно крутого в этом нет».



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