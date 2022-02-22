США предоставили Украине $3,3 млрд помощи c 2014 по 2021 год

С момента начала конфликта на востоке Украины США нарастили все виды помощи Киеву, включая военную и финансовую. В частности, с 2014 по 2021 год украинской стороне было перечислено $3,3 млрд, свидетельствуют данные официального портала государственной помощи Соединённых Штатов — USAID.

Это в два раза больше, чем за восемь лет, предшествующие военному кризису (2006—2013). Тогда, по данным USAID, сумма финансовой помощи составила $1,56 млрд. Сейчас Украина вышла на первое место в Восточной Европе по объёму оказываемой иностранной помощи.

Итоговая сумма оказанной Украине финансовой поддержки, скорее всего, изменится в сторону увеличения, так как ещё не все отчётности организаций за 2021 год сданы к настоящему моменту, данные на сайте USAID пока не полные.

C 2016 по 2020 год США увеличили объём военной помощи по сравнению с предыдущими годами. В этот период ежегодно в среднем 53% от общего финансирования направлялись на военные нужды. При этом ещё в 2015 году расходы по этой статье составляли 15%.

«Цель этого — сделать всё возможное для предотвращения войны, для сдерживания агрессии, — объяснил госсекретарь США Энтони Блинкен причины масштабной помощи Украине. — Соединенные Штаты... предоставили Украине больше помощи... за последний год, чем за любой предыдущий».

Наиболее крупную поддержку в период 2014—2021 годов Вашингтон оказал Киеву в 2018 году. Тогда он направил украинцам $559 млн. Из этой суммы $306 млн (54%) прошло по линии Минобороны США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США и НАТО осваивают территорию Украины как театр потенциальных военных действий.