Путин: США и НАТО осваивают территорию Украины как театр потенциальных военных действий

Системы управления украинскими вооружёнными силами уже напрямую интегрированы с НАТО, заявил президент России Владимир Путин.

«Системы управления украинскими войсками уже интегрированы с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооружёнными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что «США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Североатлантический альянс начал военное освоение территории Украины путём накачки Киева вооружением.