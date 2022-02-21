Путин: США и НАТО осваивают территорию Украины как театр потенциальных военных действий

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Системы управления украинскими вооружёнными силами уже напрямую интегрированы с НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: США и НАТО осваивают территорию Украины как театр потенциальных военных действий
  • AP
  • © Nathan Posner

«Системы управления украинскими войсками уже интегрированы с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооружёнными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что «США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Североатлантический альянс начал военное освоение территории Украины путём накачки Киева вооружением. 

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