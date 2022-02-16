Матвиенко: НАТО начало военное освоение территории Украины

Североатлантический альянс начал военное освоение территории Украины путём накачки Киева вооружением. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Североатлантический альянс уже начал военное освоение территории Украины. Полным ходом идёт накачка её вооружённых сил военной техникой, боеприпасами, оружием, в том числе наступательным. Расчёт упомянутых сил — на создание очагов нестабильности вокруг российских границ. Ничего нового для нас в такой стратегии нет», — заявила Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, Россия вынуждена принимать меры по укреплению безопасности.

Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее уточнил, что к настоящему моменту государства-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.

Посольство США на Украине заявило, что Соединённые Штаты намерены поставить Киеву ещё около 90 тонн боеприпасов и противотанковые комплексы Javelin.