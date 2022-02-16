Матвиенко: НАТО начало военное освоение территории Украины
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«Североатлантический альянс уже начал военное освоение территории Украины. Полным ходом идёт накачка её вооружённых сил военной техникой, боеприпасами, оружием, в том числе наступательным. Расчёт упомянутых сил — на создание очагов нестабильности вокруг российских границ. Ничего нового для нас в такой стратегии нет», — заявила Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой».
По её словам, Россия вынуждена принимать меры по укреплению безопасности.
Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее уточнил, что к настоящему моменту государства-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.
Посольство США на Украине заявило, что Соединённые Штаты намерены поставить Киеву ещё около 90 тонн боеприпасов и противотанковые комплексы Javelin.