В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наёмников иностранных ЧВК и боевиков «Правого сектора»

Боевики «Правого сектора»* и наёмники из иностранных ЧВК прибыли на территорию Донбасса, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В беседе с журналистами он сообщил, что 20 февраля в базовом лагере «Сармат» в районе Краматорска «отмечено прибытие отряда «Правого сектора»* с наёмниками одной из иностранных частных военных компаний».

Их общая численность составляет до 300 человек, отметил Басурин.

«Наёмники уже участвуют в боевых действиях, выполняя задачи диверсий на отдельных участках фронта, в том числе 21 февраля в результате неудачной диверсионной операции при попытке проникновения на территорию России», — цитирует его РИА Новости.

7 февраля разведке ДНР стало известно о прибытии в Донбасс наёмников из Польши.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).