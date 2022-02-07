В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наёмников из Польши

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что разведке ДНР стало известно о прибытии в Донбасс наёмников из Польши.

По его словам, в районе населённого пункта Попасная зафиксировано присутствие двух вооружённых групп в количестве до 20 человек. У них смешанная форма одежды тактического типа.

«В ходе доразведки установлено, что указанные лица разговаривают на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады», — цитирует Басурина РИА Новости.

Также он заявил, что в расположение 54-й и 56-й бригад украинской армии прибыли два подразделения, состоящие из боевиков «Правого сектора»*, в каждом из которых по 70—80 человек. По его словам, они прошли подготовку под руководством британских инструкторов.

Ранее в ДНР заявили, что численность украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе может достичь 150 тыс. человек.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).