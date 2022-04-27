«Геббельс учился у британских пропагандистов»: как Лондон использует против Москвы консалтинговые компании

Нарастающий уровень политических противоречий между Россией и коллективным Западом приводит к активизации профильных пропагандистских и разведывательных структур. В контексте украинского кризиса, отмечают эксперты, одной из наиболее проактивных сторон конфликта стала Великобритания, которая все последние годы наращивала компетенции в сфере противодействия России и ведения полномасштабной пропагандистской войны. Как показал анализ RT, созданная несколько лет назад в Соединённом Королевстве межведомственная правительственная организация HMG Russia Unit выступала «фронтменом» операций «мягкого влияния» на Москву при содействии международных консалтинговых организаций.

До сих пор деятельность HMG Russia Unit не была заметной в публичной плоскости. Однако на днях в целом ряде отечественных Telegram-каналов появились публикации с персональными данными сотрудников структуры.

Утверждается, что указанные в публикации электронные адреса принадлежат различным сотрудникам HMG Russia Unit, которые прикомандированы к структуре от других правительственных ведомств Великобритании. Среди них, в частности, секретариат кабмина, МИД, военная разведка, MI5, Минобороны, а также прикреплённые к группе американские кураторы.

В приоритете пропагандистских усилий

Для начала поясним, как в структуре британского правительства появилась специализированная группа по России, каково её предназначение, чем она занимается.

«Правительство давно признало наличие со стороны России устойчивой и значительной угрозы для Великобритании и её союзников, включая как обычные военные возможности, так и дезинформацию, незаконные финансовые операции, операции влияния и кибератаки», — говорилось в представленном в 2020 году офисом премьер-министра Великобритании отчёте в парламент.

Россия стала для британского правительства «одним из главных приоритетов с точки зрения национальной безопасности».

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«Поэтому в 2017 году правительство занялось реализацией поддержанной Советом национальной безопасности (NSC) Стратегии по России и в 2017 году создало межведомственную группу по России (Russia Unit), в рамках которой для достижения максимальной результативности сведены воедино дипломатические, разведывательные и военные возможности Великобритании», — отмечалось в отчёте.

Как следует из сообщений самого британского правительства, группа HMG Russia Unit, которая формально была прикреплена к МИД Соединённого Королевства, должна была заниматься координацией прежде всего информационно-пропагандистских усилий на российском направлении. Это можно проследить по данным, размещённым на портале раскрытия информации британского правительства, в частности по масштабной Программе по противодействию дезинформации и развитию СМИ (в том числе на русском языке), осуществляемой МИД Великобритании вплоть до 2021 года в рамках специализированного фонда CSSF.

В программе отмечается, что Соединённое Королевство работает с рядом партнёров для повышения качества работы общественных и независимых СМИ (включая и русскоязычные) таким образом, чтобы они могли «способствовать социальной сплочённости, поддерживать универсальные ценности и обеспечивать сообществам в странах по всей Восточной Европе доступ к надёжной информации».

Формы поддержки варьируются. Это, например, наставничество со стороны британских медиа, консультации по составлению сеток вещания, финансирование совместного продакшена и поддержка региональных медиапроектов на русском языке.

«В наступающем году мы направим более £8 млн на поддержку общественных и независимых СМИ. Данная работа будет охватывать проекты в странах Балтии и на Украине, а также региональные инициативы», — говорится в документе, размещённом на портале раскрытия информации правительства Великобритании.

Контракт на демонизацию

Однако HMG Russia Unit не ограничивалась только работой по координации пропагандистских усилий. Как следует из данных портала государственных закупок правительства Великобритании, структура выступала в качестве заказчика инициативы по зелёным финансам — британо-российского проекта по устойчивому финансированию для развития институциональных и экономических связей между Москвой и Лондоном в области экологии и экономики. Финальной датой реализации контракта указано 31 марта 2022 года.

Средства в размере £987,6 тыс. получила известная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers LLP (PwC).

Если проанализировать выделение финансирования правительством Великобритании по российскому треку, то выясняется, что, помимо PwC, правительство Соединённого Королевства (через специализированную некоммерческую структуру UK Research and Innovation) выделяло финансирование дочерней компании Moody’s — Moody’s Analytics — в рамках контракта на отслеживание подсанкционных компаний и физических лиц в связи с ситуацией на Украине и соответствующими ограничениями, вводимыми правительством Великобритании, отмечается на портале размещения государственных контрактов Соединённого Королевства.

Задействование международных частных консалтинговых компаний для продвижения своей повестки на российском направлении и в целом на постсоветском пространстве довольно логично коррелирует с вовлечённостью HMG Russia Unit в масштабные проекты по демонизации образа России.

В этой связи примечательно письмо от 7 февраля 2019 года на имя британского журналиста-расследователя Тиля Брукнера, который запросил в МИД Великобритании данные о деятельности Integrity Initiative. На её финансирование из бюджета страны в 2017—2018 годах было выделено £296,5 тыс., а в 2019 году было анонсировано выделение дополнительных £1,961 млн.

Ответ на запрос журналиста о деятельности Integrity Initiative был получен как раз от HMG Russia Unit. Именно Integrity Initiative называлась в качестве одной из основных программ по распространению антироссийских фейков и ведению пропагандистской войны против Москвы. При этом, как писал RT, ещё в 2018 году хакерская группа Anonymous опубликовала в сети внутренние документы программы Integrity Initiative, в которых раскрывались механизмы подрывной работы британских сети медиаресурсов на российском треке.

Законодатели фейковых мод

Британские сети влияния изначально задавали определённый стандарт в западной антироссийской матрице, заявил в беседе с RT политолог, руководитель Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Британцы в некотором смысле являются законодателями мод. То, что сегодня называется модным словом «фейк ньюз», формированием ложной повестки, управлением медиапотоками, — всё это родилось в их головах, — говорит политолог. — Геббельс учился у британских военных пропагандистов. То, чем они занимаются, — военная пропаганда».

Использование различных частных консалтинговых компаний и рейтинговых агентств в качестве инструмента воздействия на Россию эксперт назвал технологией «мягкой силы», которая традиционно использовалась профильными британскими структурами.

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«Любое рейтинговое агентство создаётся в качестве инструмента манипуляции медийными потоками. Из этой цели вырастают уже другие бизнес-составляющие. Они также имеют доступ и к закрытой внутрироссийской статистике, — пояснил политолог. — Эти механизмы апробированы ещё с 1990-х годов, когда все данные открывались иностранным «партнёрам». Тогда закладывались эти механизмы — важно быть в рейтинговых агентствах на хороших позициях, иначе вам не дадут кредиты».

Напомним, что Великобритания продолжает наращивать санкционное давление в отношении России. Так, на прошлой неделе власти Соединённого Королевства обнародовали очередной пакет ограничительных мер, внеся в санкционный список 26 физических и юридических лиц из России. Также Лондон запретил импорт в страну российского серебра, икры и изделий из дерева.