Британия ввела запрет на импорт серебра, икры и изделий из дерева из России

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Великобритания ввела запрет на импорт серебра, икры и изделий из дерева из России. Об этом сообщили в пресс-службе британского МИД.
Британия ввела запрет на импорт серебра, икры и изделий из дерева из России
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«Новые санкции, объявленные сегодня министром международной торговли Анн-Мари Тревельян и канцлером казначейства Риши Сунаком, будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов из России, включая икру», — говорится в сообщении.

Британия также повысила тарифы на импорт алмазов и каучука из России и Белоруссии на 35 п. п.

Ранее власти Соединённого Королевства ввели запрет на импорт российских стали и чугуна.

Великобритания внесла в санкционный список 26 физлиц и юрлиц из России.

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