Британия с 14 апреля вводит запрет на импорт чугуна и стали из России

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Великобритания с 14 апреля вводит запрет на импорт чугуна и стали из России. Об этом сообщили в пресс-службе британского МИД.
Британия с 14 апреля вводит запрет на импорт чугуна и стали из России
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«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали», — говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания также вводит запрет на экспорт в Россию квантовых технологий и передовых материалов.

Ранее стало известно, что Великобритания внесла в санкционный список ещё 206 физических и юридических лиц из России.

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о разработке новых санкций в отношении российских банков.

В свою очередь, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что введённые Лондоном санкции ударили по рядовым жителям королевства. По его словам, многие предприятия в стране могут обанкротиться.

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