Британия с 14 апреля вводит запрет на импорт чугуна и стали из России

Великобритания с 14 апреля вводит запрет на импорт чугуна и стали из России. Об этом сообщили в пресс-службе британского МИД.

«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали», — говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания также вводит запрет на экспорт в Россию квантовых технологий и передовых материалов.

Ранее стало известно, что Великобритания внесла в санкционный список ещё 206 физических и юридических лиц из России.

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о разработке новых санкций в отношении российских банков.

В свою очередь, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что введённые Лондоном санкции ударили по рядовым жителям королевства. По его словам, многие предприятия в стране могут обанкротиться.