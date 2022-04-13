Британия внесла в санкционный список 206 физлиц и юрлиц из России

Великобритания внесла в санкционный список ещё 206 физических и юридических лиц из России.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел королевства.

Отмечается, что ограничения введены в рамках «режима санкций против России».

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила о разработке новых санкций в отношении российских банков.

В свою очередь, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что введённые Лондоном санкции ударили по рядовым жителям королевства. По его словам, многие предприятия в стране могут обанкротиться.