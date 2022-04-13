Британия внесла в санкционный список 206 физлиц и юрлиц из России
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Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел королевства.
Отмечается, что ограничения введены в рамках «режима санкций против России».
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила о разработке новых санкций в отношении российских банков.
В свою очередь, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что введённые Лондоном санкции ударили по рядовым жителям королевства. По его словам, многие предприятия в стране могут обанкротиться.