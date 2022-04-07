Посол России: санкции Великобритании против России ударили по рядовым британцам

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в ходе программы «Соловьев Live», что антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям королевства, многие предприятия в стране могут обанкротиться.

«Да, ударили, без сомнения, конечно. Я уже говорил о ценнике на бензин, о ценнике на электричество. Здесь достаточно серьёзно звучат голоса, что если так пойдёт, то многие предприятия просто обанкротятся из-за невозможности платить ценники на базовые вещи», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом посол ответил на вопрос, ударили ли санкции против России по Британии.

Вместе с этим он добавил, что пока британское общество терпит последствия антироссийских санкций.

Ранее в Лондоне активисты движения National Assembly провели акцию протеста в связи с резким ростом цен на газ и электричество.

27 марта СМИ писали, что некоторые предприятия в Британии из-за роста цен на топливо и электроэнергию вынуждены работать себе в убыток.