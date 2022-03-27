Sky News: некоторые британские предприниматели вынуждены работать в убыток из-за инфляции

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Некоторые предприятия в Британии из-за роста цен на топливо и электроэнергию вынуждены работать себе в убыток, сообщает Sky News. Как отмечает телеканал, предпринимателям не хватает поддержки от властей.
Sky News: некоторые британские предприниматели вынуждены работать в убыток из-за инфляции
  • Gettyimages.ru

Как рассказал владелец компании Bury Mini Bus Hire Пол Холт, всё приближается к той точке, когда пора задавать вопрос: «А оно мне надо теперь?»

«Сейчас у меня прибыли вообще никакой нет, приходится ведь покрывать дополнительные расходы на топливо», — сказал предприниматель.

Телеканал поясняет, что Холт работает подрядчиком местной администрации и исполняет контракт на перевозку детей-инвалидов в школу, тогда как цены на бензин в контракте были зафиксированы в 2019 году, а поэтому каждая миля для него идёт в убыток даже с учётом объявленного канцлером казначейства сокращения топливного сбора на пять пенсов.

«Три месяца назад я платил где-то фунт семнадцать или восемнадцать за литр, сейчас цена здесь у нас выросла до 182, даже почти 183 пенсов за литр. Конечно, если у вас десять машин, которые расходуют 60—80 л в неделю, то это получается уже дорогое удовольствие», — рассказал мужчина.

Также своё недовольство высказал  управляющий директор Lesters Packaging Билли Хатчинсон, который отметил, что за электричество приходится платить «примерно £7 тыс. в месяц».

«Тариф у нас зафиксирован до середины 2023 года — а потом эти 7 тыс. превратятся в 18. А мы ведь во всей производственной цепочке — ещё один из самых низкозатратных элементов в плане энергии», — сказал он.

Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.

Как ранее рассказал RT экономист Ричард Вернер, поставщики дизельного топлива в Австрии и Германии «уже предупреждают о грядущем нормировании».

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