Экономист Ричард Вернер в беседе с RT высказался об ухудшении ситуации с топливом на европейском рынке из-за антироссийских санкций. По словам эксперта, поставщики дизельного топлива в Австрии и Германии «уже предупреждают о грядущем нормировании».

«Энергетические нужды Европы в значительной степени обеспечиваются Россией. Под давлением США Европа, по сути, была вынуждена не просто выстрелить себе в ногу, но и ампутировать её или что-то в этом роде. Поставщики дизельного топлива в Австрии и Германии уже предупреждают о грядущем нормировании — топливо в буквальном смысле будет нормироваться, поскольку возникнет дефицит», — сказал Вернер.

Он подчеркнул, что вопрос уже «не в цене, а в количестве — на всех не хватит».

«Последствия будут ощутимыми, вернее, уже ощутимы, и дальше всё будет только усугубляться», — подытожил экономист.

Накануне геополитический аналитик Райнер Ротфусс в беседе с RT выразил мнение, что в ближайшие недели в Германии можно ожидать дефицита дизельного топлива.

Как рассказал председатель партии «Германский центр» Кристоф Хёрстель, власти Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем не в состоянии сопротивляться давлению Вашингтона в вопросах антироссийских санкций.