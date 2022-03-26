Геополитический аналитик Ротфусс спрогнозировал скорый дефицит дизельного топлива в ФРГ

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Геополитический аналитик Райнер Ротфусс в беседе с RT заявил, что в ближайшие недели в Германии можно ожидать дефицита дизельного топлива.

«Лишь немногие страны сейчас ввели для своих транспортных компаний налоговые скидки. Но, скажем, немецким компаниям приходится самим нести всю тяжесть бремени подорожания топлива, и в ближайшие недели можно даже ожидать дефицита дизельного топлива. В конечно счёте расплачиваться за эту санкционную политику придётся не только транспортным компаниям, но и потребителям в супермаркетах», — заявил он.

По его словам, у США другая ситуация, так как они не так сильно зависят от России и могут вводить жёсткие санкции.

Ранее сообщалось, что сотрудники транспортного сектора провели забастовку в Мадриде из-за роста цен на топливо.

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