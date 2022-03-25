Работники транспортной сферы Испании объяснили причины протестов в стране

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Работники транспортной сферы Испании объяснили, что проводят протесты в связи с повышением цен на топливо и из-за того, что местные власти отказываются от диалога с Платформой по защите транспортного сектора.
Работники транспортной сферы Испании объяснили причины протестов в стране
  • Legion-Media

«Мы протестуем из-за повышения цен на топливо и из-за того, что госпожа министр (транспорта Ракель Санчес) только и делает, что отказывается разговаривать с Платформой (по защите транспортного сектора)…» — рассказали они.

Протестующие говорят, что пока министр не сядет за стол переговоров, «ни один грузовик с места не сдвинется».

«Они [грузовики] будут стоять на месте, даже если мы будем голодать. Если мы ничего не зарабатываем, лучше уж стоять на месте», — отметили они.

Кроме того, работники транспортной сферы требуют разрешить им выходить на пенсию в возрасте 60 лет и признать некоторые заболевания профессиональными.

Ранее сообщалось, что сотрудники транспортного сектора провели забастовку в Мадриде из-за роста цен на топливо.

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