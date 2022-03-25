В Мадриде сотрудники транспортного сектора устроили забастовку из-за роста цен на топливо

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Сотрудники транспортного сектора провели забастовку в испанской столице из-за роста цен на топливо, сообщают испанские издания Efe и El Periodico.
В Мадриде сотрудники транспортного сектора устроили забастовку из-за роста цен на топливо
  • AP
  • © Manu Fernandez

Как пишет Efe, платформа по защите транспортной сферы 14 марта объявила забастовку из-за роста цен на бензин и дизель.

Позднее сотрудники провели демонстрацию в Мадриде в целях снижения цен на топливо либо более гибких условий его приобретения.

По информации El Periodico, 25 марта правительство и перевозчики заключили соглашение о поиске решения проблемы роста цен на топливо с помощью пакета мер в размере €1 млн, который включает в себя скидки на топливо, продление срока действия кредитов ICO и прямую помощь.

Кроме того, перевозчикам будет предоставлена скидка в размере 20% за один литр топлива на перевозку грузов и пассажиров до 30 июня «с возможностью продления в соответствии с развитием рынков».

Также будет запущена прямая помощь в размере €450 млн для грузовых и пассажирских транспортных компаний в зависимости от типа транспортного средства.

Ранее польские фермеры устроили акцию протеста, в ходе которой заблокировали центр Варшавы. Протестующие выступали против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве.

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