Польские фермеры заблокировали центр Варшавы

Польские фермеры устроили акцию протеста, в ходе которой заблокировали центр Варшавы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие выступают против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве.

По данным агентства, нескольким тысячам фермеров не позволили въехать в столицу на тракторах, поэтому они добрались до центра Варшавы на городском транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей польской столицы.

Уточняется, что часть демонстрантов отправилась к зданию правительства, чтобы потребовать встречи с премьер-министром страны Матеушем Моравецким.

Ранее сообщалось, что власти Канады начали замораживать счета протестующих против антикоронавирусных ограничений.