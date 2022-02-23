Польские фермеры заблокировали центр Варшавы

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Польские фермеры устроили акцию протеста, в ходе которой заблокировали центр Варшавы.
Польские фермеры заблокировали центр Варшавы
  • ©STR/NurPhoto / Getty Images

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие выступают против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве.

По данным агентства, нескольким тысячам фермеров не позволили въехать в столицу на тракторах, поэтому они добрались до центра Варшавы на городском транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей польской столицы.

Уточняется, что часть демонстрантов отправилась к зданию правительства, чтобы потребовать встречи с премьер-министром страны Матеушем Моравецким. 

Ранее сообщалось, что власти Канады начали замораживать счета протестующих против антикоронавирусных ограничений. 

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