В Канаде власти начали замораживать счета протестующих

Власти Канады начали замораживать счета протестующих против антикоронавирусных ограничений. Об этом заявила заместитель премьер-министра страны, министр финансов Христя Фриланд.

Ей слова приводит РИА Новости.

«В настоящее время правоохранительные органы обмениваются информацией с финансовыми учреждениями Канады. Поставщики финансовых услуг уже приняли меры на основе этой информации», — сказала Фриланд.

Она добавила, что меры касаются счетов и криптокошельков.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте заявил, что настало время положить конец протестам в стране, которые продолжаются в том числе в Оттаве.

11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.