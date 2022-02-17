В Канаде власти начали замораживать счета протестующих
- AP
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Ей слова приводит РИА Новости.
«В настоящее время правоохранительные органы обмениваются информацией с финансовыми учреждениями Канады. Поставщики финансовых услуг уже приняли меры на основе этой информации», — сказала Фриланд.
Она добавила, что меры касаются счетов и криптокошельков.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте заявил, что настало время положить конец протестам в стране, которые продолжаются в том числе в Оттаве.
11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.