В Канаде власти начали замораживать счета протестующих

Короткая ссылка
Власти Канады начали замораживать счета протестующих против антикоронавирусных ограничений. Об этом заявила заместитель премьер-министра страны, министр финансов Христя Фриланд.
В Канаде власти начали замораживать счета протестующих
  • AP
  • © Robert Bumsted

Ей слова приводит РИА Новости.

«В настоящее время правоохранительные органы обмениваются информацией с финансовыми учреждениями Канады. Поставщики финансовых услуг уже приняли меры на основе этой информации», — сказала Фриланд.

Она добавила, что меры касаются счетов и криптокошельков.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте заявил, что настало время положить конец протестам в стране, которые продолжаются в том числе в Оттаве.

11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить