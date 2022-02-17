Премьер Канады Трюдо призвал положить конец протестам в стране

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте заявил, что настало время положить конец протестам в стране, которые продолжаются в том числе в Оттаве.
Премьер Канады Трюдо призвал положить конец протестам в стране
  • AP

«Сейчас самое время остановить эту незаконную и опасную активность», — цитирует Трюдо Associated Press.

Он назвал демонстрантов угрозой экономике и общественной безопасности.

По информации агентства, в центре столице находятся более 300 грузовиков демонстрантов «Конвоя свободы».

Как ранее отметил Трюдо, он может задействовать закон о ЧС для разрешения ситуации с продолжающимися в стране протестами против коронавирусных ограничений.

11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против коронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.

Форд назвал акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве «оккупацией».

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