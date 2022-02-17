Премьер Канады Трюдо призвал положить конец протестам в стране
- AP
«Сейчас самое время остановить эту незаконную и опасную активность», — цитирует Трюдо Associated Press.
Он назвал демонстрантов угрозой экономике и общественной безопасности.
По информации агентства, в центре столице находятся более 300 грузовиков демонстрантов «Конвоя свободы».
Как ранее отметил Трюдо, он может задействовать закон о ЧС для разрешения ситуации с продолжающимися в стране протестами против коронавирусных ограничений.
11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против коронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.
Форд назвал акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве «оккупацией».