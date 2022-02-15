Премьер Канады Трюдо заявил о готовности применить закон о ЧС из-за протестов в стране
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«Федеральное правительство прибегнет к закону о чрезвычайных ситуациях», — цитирует ТАСС Трюдо.
Он подчеркнул, что эта мера необходима для прекращения протестов в стране.
Ранее сообщалось, что мост Амбассадор на границе США и Канады, который был заблокирован протестующими против коронавирусных ограничений, вновь открыт.
11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против коронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.
Форд назвал акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве «оккупацией».
Мэр канадской столицы Джим Уотсон в эфире радиостанции 580 CFRA заявил, что ситуация в центре Оттавы на фоне продолжающихся протестов против ограничений по COVID-19 вышла из-под контроля.