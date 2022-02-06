Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами вышла из-под контроля
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«Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем», — цитирует его РИА Новости.
По словам Уотсона, протестующие превосходят сотрудников полиции числом.
Полиция канадской столицы ведёт расследование более 50 уголовных дел, связанных с протестами против коронавирусных ограничений.
Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд назвал акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве «оккупацией».