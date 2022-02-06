Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами вышла из-под контроля

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Ситуация в центре Оттавы на фоне продолжающихся протестов против ковид-ограничений вышла из-под контроля, заявил мэр канадской столицы Джим Уотсон в эфире радиостанции 580 CFRA.
Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами вышла из-под контроля
  • ©Minas Panagiotakis/Getty Images

«Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем», — цитирует его РИА Новости.

По словам Уотсона, протестующие превосходят сотрудников полиции числом.

Полиция канадской столицы ведёт расследование более 50 уголовных дел, связанных с протестами против коронавирусных ограничений.

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд назвал акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве «оккупацией».

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