Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами вышла из-под контроля

Ситуация в центре Оттавы на фоне продолжающихся протестов против ковид-ограничений вышла из-под контроля, заявил мэр канадской столицы Джим Уотсон в эфире радиостанции 580 CFRA.

«Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем», — цитирует его РИА Новости.

По словам Уотсона, протестующие превосходят сотрудников полиции числом.

Полиция канадской столицы ведёт расследование более 50 уголовных дел, связанных с протестами против коронавирусных ограничений.

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд назвал акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве «оккупацией».