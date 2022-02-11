В канадской провинции Онтарио ввели режим ЧП на фоне протестов

На фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.

«Сегодня я задействую свои полномочия премьер-министра Онтарио, чтобы объявить о введении режима ЧП в нашей провинции», — цитирует заявление Форда РИА Новости.

Он также сообщил о намерении созвать кабинет, чтобы ввести срочные меры, которые дадут понять, что создание препятствий для проезда является незаконным и наказуемым.

По словам премьер-министра канадской провинции, наказание за блокировку трасс предусматривает штраф до $100 тыс. и лишение свободы на срок до года.

Ранее Форд назвал акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве «оккупацией».

Мэр канадской столицы Джим Уотсон в эфире радиостанции 580 CFRA заявил, что ситуация в центре Оттавы на фоне продолжающихся протестов против ковид-ограничений вышла из-под контроля.